Для реализации нового проекта в строительном концерне «Сибирь» расстанутся со своим офисом на ул. Садовой, чтобы вернуться на уже привычную Горскую. О новых проектах, организации безбарьерной среды, рыночной судьбе квартир-студий, строительстве четвертого моста и отношениях с компанией «Мечел» в интервью «КС» рассказал генеральный директор компании «Сибирь-Развитие» ДМИТРИЙ ЧЕРВОВ.

— Дмитрий Валерьевич, как вы оцениваете состояние рынка недвижимости?

— Спрос начал расти, я бы оценил динамику в 20%. Был период, когда темпы строительства, а соответственно, и ввода жилья в Новосибирске сократились. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. 30 июня мы сдали дом № 6 в ЖК «На Фадеева», к моменту сдачи все квартиры в нем были уже проданы.

Вероятно, уже к концу этого года на рынке недвижимости мы будем наблюдать дефицит квартир в уже сданных новостройках. На мой взгляд, это происходит в результате сокращения объема предложений. Сейчас клиентам в основном предлагают заключать фьючерсы со сроком ввода жилья в 2025 году. Также, учитывая низкие ставки по депозитам, у потребителей исчезает мотив хранить деньги таким образом.

На мой взгляд, недвижимость — самый надежный способ инвестирования. Вспоминаю, как мы пытались диверсифицировать бизнес, занимаясь развитием добычи песка, сельским хозяйством, даже туристическим бизнесом, энергетикой, транспортным предприятием. Однако если бы все это время я бы вкладывал деньги в недвижимость, причем именно в Новосибирске, то был бы раза в четыре богаче. Но при обязательном условии — недвижимость должна работать.

— Как вы относитесь к последним законодательным инициативам в сфере градостроительства? Например, к появлению компенсационного фонда.

— Наши юристы сейчас изучают, что и в какую сторону может измениться с появлением компенсационного фонда. Но мы до сих пор страхуем свою ответственность в одной из компаний этого рынка. Учитывая грядущие нововведения, мне бы хотелось узнать, а кто все-таки эту страховку получил? По факту эта мера лишь привела к сбору средств в никуда, точнее — к удорожанию для нас себестоимости квадратного метра и к увеличению прибыли страховых компаний. Куда уходят эти 2%, которые мы платим? Учитывая оборот нашей компании, мы тратим на это порядка 20 млн руб., что, согласитесь, немало. А из-за того, что страховые компании часто закрываются, на этот рынок, как правило, вышли компании 3-го и 4-го эшелона. В результате приходится перестраховываться, и мы платим уже не 2%, а больше. Компенсационный фонд федерального подчинения считаю хорошей идеей.

— Что, на ваш взгляд, могло бы более эффективно сработать с точки зрения предотвращения борьбы с обманутыми дольщиками, которая так остро стоит в Новосибирской области?

— Возможно, необходимо более тщательно подходить к изучению документации. Также эффективной мерой считаю изменение законодательства, направленное на увеличение уставного капитала. Теперь сомнительный субъект с 10 тысячами рублей, проектом и участком земли уже не сможет привлечь деньги инвесторов. Наличие компенсационного федеральногто фонда обеспечит дольщикам достаточную безопасность.

— Насколько проблема обеспечения жильем жителей Новосибирска решена?

— Это как раз сейчас и происходит. Еще порядка пяти лет такого же темпа, и она решится полностью. И затем рынок уже будет работать на обеспечение спроса по улучшению жилищных условий: расширение, смена места жительства и так далее. Массового строительства уже не будет. Сейчас система отлажена и работает. Так или иначе, существующая практика позволила городу ввести в прошлом году 2,2 млн кв. метров жилья за счет привлечения средств граждан, выдачи ипотеки.

— На последнем перед летними каникулами заседании строительного комитета в региональном Законодательном собрании министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский предложил ряд мер по стимулированию рынка, в том числе и сокращение первоначального взноса до 150 тыс. рублей. Насколько эти меры, по вашему мнению, реализуемы и эффективны?

— Что касается вопросов первоначального взноса, то это прежде всего вопрос к банкирам. Но я за. Я считаю, что правительство должно обозначать свое отношение к отрасли, в том числе и предлагать заказы. Что касается меры поддержки в 150 тыс. рублей, то это как каша из топора, когда желание получить эти деньги подвигнет достать из кубышки миллион. Считаю, что эта эффективная мера. Бюджет получит от нас НДФЛ, но следует грамотно распорядиться этим пополнением.

— Участвуете ли вы в проектах по строительству социальных объектов, а также жилья для отдельных категорий граждан?

— Да, мы участвовали в поставках бетона для строительства школы в городе Оби. Давно не помню такого, чтобы за один день объем поставки составлял тысячу кубов. Вот так хотелось бы работать, пусть это и не очень большие деньги.

Также мы участвуем в проекте «Безбарьерная среда». Началось все случайно. Мы спроектировали дом, в который можно попасть «с грунта» с одной его стороны, с другой запланировали обычный вход, но также оснащенный пандусами. На текущий момент проект находится на стадии доработки, так как требуется расширить коридоры и ванную комнату.

Кроме того, в этом году для отдельных категорий граждан мы ввели скидочные программы. Например, у нас есть скидки для учителей, врачей, военнослужащих, для молодых семей. Рекордную скидку мы делаем для многодетных семей — 1500 рублей с квадратного метра при покупке двух- и трехкомнатных студий и квартир.

— Как себя чувствуют ваши предприятия стройиндустрии?

— Все работает: песчаный карьер, предприятия, выпускающие арматуру, вентиляционное оборудование, деревянные окна.

— Какие изменения в структуре спроса на жилье вы бы отметили?

— Сегодня инвесторы все чаще обращают внимание не только на качество строительства, но и на благоустройство. «Сибирь» вовремя уловила этот тренд. С 2016 года мы стали проводить на наших площадках масштабное озеленение. В каждом дворе высаживаем от 200 до 400 крупномерных деревьев, преимущественно елей. Мы не ограничиваемся одной детской площадкой на двор, а устанавливаем несколько — для ребят разных возрастов, дополняем их детскими уличными тренажерами, дорожками для катания на роликах. Мы развиваем дворовый спорт и устанавливаем спортивные площадки, турники, тренажерные комплексы для взрослых. Особое внимание уделяем безопасности: реализована концепция «двор без машин», во дворах, подъездах лифтах установлены камеры видеонаблюдения.

Компенсационный фонд федерального подчинения считаю хорошей идеей

— Концерн «Сибирь» как флагман строительной отрасли региона известен еще и новаторским для рынка ходом — квартирами-студиями. Как чувствует себя этот сегмент и какова их доля в общей квартирографии?

— В этом году мы наблюдаем снижение спроса на квартиры-студии, а потребность в покупке двух-, трехкомнатных квартир, наоборот, растет. Сейчас на рынок массово пришел конечный покупатель. Мы уже практически не работаем с инвесторами.

Отсюда повышенные требования к качеству жилья, включая не только планировки, стройматериалы, но и организацию окружающей среды, и обеспечение необходимой инфраструктурой. Именно поэтому мы изменили квартирографию. Например, в новом доме жилого массива «Радуга Сибири» число квартир-студий сократится более чем в два раза, их будет всего 36% от общего числа квартир. Также мы почти на треть сократили число квартир-студий в ЖК «На Фадеева» и уменьшили количество квартир на площадке в два раза. Но замечу, что этот сегмент безотказный. Вы до сих пор его довольно быстро сможете продать, а доходность будет не велика, но вы ее получите.

Вместе с потребностью расширить жилищные условия на рынке недвижимости активно развивается услуга Trade-in — возможность поменять квартиру со вторичного рынка на квартиру большей площади в новостройке с доплатой. Причем доплату можно произвести не только наличными, но и оформить как ипотеку.

— Что происходит с ипотечными сделками в текущем году?

— По сравнению с прошлым годом на 15% увеличилась доля таких сделок. Также мы планируем предоставить будущим жильцам возможность ремонта квартир с рассрочкой платежа. Скорее всего, это уже будет внедрено в проектах на улицах Забалуева и Фадеева.

— Расскажите о ваших будущих проектах.

— Мы продолжим развитие жилого массива «Радуга Сибири». Важное его отличие от других проектов в том, что дома расположены на берегу благоустроенного озера. В настоящее время мы завершаем первую очередь строительства набережной.

Проведено масштабное озеленение крупномерными елями, организованы прогулочные дорожки, в ближайшее время будут установлены беседки. Помимо этого, во дворе каждого дома появится свой парк с детскими и спортивными площадками, уличными тренажерами. На средства концерна «Сибирь» построена дорога с пешеходным тротуаром и современным освещением, которая соединила жилой массив с выездом на ул. Станционную.

— Что вы собираетесь строить на месте вашего офиса, где мы сейчас находимся?

— В этом сентябре мы планируем запустить нулевой цикл строительства. Этот дом будет отличаться от того, что мы строили раньше. Дом класса «комфорт»: монолитный каркас, кирпичное заполнение. В нем не будет студий, зато будет большой выбор планировок одно-, двух-, трех- и даже четырехкомнатных квартир. Особенностью проекта станут ландшафтный дизайн и просторный двор, что для центра города на сегодняшний день редкость. Объект переменной этажности: 17, 15 и 3 этажа.

В трехэтажной секции будет располагаться наш офис. А во время строительства мы переедем на Горскую. Срок завершения проекта — 2020 год. Стоимость квадратного метра составит порядка 70–80 тысяч рублей.

Также в конце года мы планируем зайти на новую площадку на ул. Ошанина, где мы рассчитываем построить несколько «свечек» в окружении соснового леса.

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