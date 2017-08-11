С 1 января 2017 года вступил в силу закон (№ 304-ФЗ от 03.07.2016), который ужесточил условия привлечения средств дольщиков для финансирования объектов жилищного строительства. Это, конечно же, вынуждает строительные компании искать возможности для привлечения средств, и зачастую это банковское кредитование. Как банк из Топ-4 работает с представителями строительной отрасли, какие планы и приоритеты выделяет в среднесрочной перспективе, «КС» обсудил с управляющим Новосибирским филиалом банка «Открытие»* ИРИНОЙ ДЕМЧУК.

— Ирина Николаевна, ощутима ли зависимость строительных компаний от банковского кредитования в связи с изменением законодательства?

— Да, сегодня строительные компании вынуждены искать возможность привлечения финансирования на разных этапах хозяйственной деятельности. Крупным публичным компаниям в этом плане немного легче — кроме прямого финансирования, у них есть надежный инструмент долговых обязательств, и они повысили активность на рынке облигационных займов. Средним и непубличным компаниям, конечно, сложнее привлечь финансирование. По сути, единственным доступным способом для них остается банковское кредитование.

— Но, наверно, для вас — банкиров есть определенные риски в работе с представителями строительной отрасли?

— Вообще, любой банк любую кредитную сделку априори должен оценивать как рисковую — это важная составляющая политики риск-менеджмента.

Банк «Открытие» всегда скрупулезно оценивает свои риски при работе с любыми заемщиками. Клиентов мы не делим по отраслям, для нас главное — качественный бизнес заемщика. Сегодня практически во всех секторах экономики есть хорошие компании, которые эффективно работают, генерируют прибыль и даже растут на своих рынках.

Такие примеры есть и в строительстве и недвижимости. И стратегия банка «Открытие» — работа именно с такими, эффективными компаниями — как правило, они работают на рынке много лет и успешно реализуют построенные объекты.

Поддержка таких компаний важна еще и потому, что строительная отрасль всегда была и остается одним из мощных драйверов роста экономики, за счет ее капиталоемкости, ресурсоемкости (в том числе занятого населения) и взаимосвязи со всеми остальными отраслями.

— Какие потребности можно выделить в целом у представителей строительной отрасли?

— Основная потребность для всех — наличие крупных заказов с гарантированным финансированием, в том числе и государственных (строительство социальных объектов: школ, детских садов и др.). Если говорить о коммерческом и жилом строительстве — то это наличие спроса на конечный продукт.

Кроме того, как и во всех стратегически значимых для экономики отраслях, в строительстве все больше внимания уделяют внедрению инноваций, оптимизации процессов, применению международных стандартов управления и т. д. Часто для реализации таких планов требуется привлечение банковского финансирования. Отдельная потребность для всех строителей — это банковские гарантии (исполнения, авансовые, платежные), с каждым годом объем этих потребностей увеличивается.

— На что в первую очередь смотрят строительные компании при рассмотрении возможности кредитования в определенном банке?

— Прежде всего их интересуют стоимость кредитов, качество клиентского сервиса, способность банка предложить финансовое решение, которое отвечает потребностям именно конкретной компании, а не шаблонные подходы. Хочу подчеркнуть, что только надежный банк, с устойчивой бизнес-моделью, достаточным запасом прочности по капиталу и стабильным финансовым состоянием может отвечать таким требованиям и эффективно оценить и взять на себя сопутствующие риски.

Ну и то, что банк находится в списке системно значимых, тоже является одним из определяющих факторов при выборе. Банк «Открытие» входит в этот список, утвержденный ЦБ РФ.

— Раз уж мы заговорили конкретно о банке «Открытие», уточните, какие приоритеты вы выделяете при рассмотрении проектов?

— Я считаю, что для успешного бизнеса необходима очень четкая отраслевая компетенция, глубокое понимание рынков, на которых работают твои клиенты. Мы смотрим на каждого конкретного заемщика. Еще раз подчеркну — даже в тех отраслях, которые сейчас испытывают определенные трудности, есть очень хорошие компании, с которыми мы готовы работать.

У нас богатый опыт работы с компаниями строительного комплекса. Есть эффективные проекты и в части возведения жилья, и в части коммерческой недвижимости, которые мы финансируем. Для нас в приоритете проекты, реализуемые в первую очередь лидерами рынка, зарекомендовавшими себя каждый в своей отрасли и регионе как надежная компания. Это совершенно нормальный бизнес.

— О каких цифрах может идти речь, если говорить о поддержке представителей строительной отрасли банком «Открытие»?

— За последние семь лет мы успешно реализовали девять инвестиционных программ жилищного строительства на общую сумму 7,5 млрд рублей. В результате в эксплуатацию введено более 210 тыс. квадратных метров жилья. Сейчас финансируется строительство двух жилищных комплексов (ЖК «ЛЕО» ГК Строймастер и ЖК «3D Уют» ГК «УЮТ») на общую сумму 1,4 млрд рублей. Это даст горожанам почти 50 тыс. квадратных метров нового жилья.

Кроме жилой недвижимости, банк финансирует программы коммерческого строительства. Почти 2 млрд рублей было выделено на постройку в Новосибирске кирпичного завода производительностью 63 млн штук кирпича в год.

При участии Новосибирского филиала банка «Открытие» были закончены реконструкция и техническое оснащение знакового для Новосибирска объекта — концертного зала филармонии им. А. Каца. Сумма финансирования составила 250 млн рублей.

И конечно, важны и социальные проекты в городе и области. При нашей поддержке профинансировано строительство пяти детских садов и одной школы на общую сумму более полумиллиарда рублей.

— Ирина, ваши пожелания к предстоящему празднику — Дню строителя.

— Строительство — это всегда не только сегодняшний день, но и перспективы, а они важны для любого человека, города, страны. От имени банка «Открытие» я поздравляю всех работников этой социально значимой, интересной и важнейшей для экономики России отрасли. Вы меняете облик наших городов, делаете жизнь в них более комфортной. Я желаю всем крепкого здоровья, интересных и перспективных проектов, исполнения желаний и своевременного завершения всех начинаний.

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* ПАО Банк «ФК Открытие», работает под брендом банк «Открытие».

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