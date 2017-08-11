К процессу очистки российской банковской системы внимание населения и бизнеса возрастает год от года. Этому во многом способствует ежегодно растущее число «отзывов» — если в 2014 году ЦБ РФ лишил лицензии 86 банков, то в 2015-м — 93, в 2016-м — 97, а с начала 2017–го, по 9 августа включительно, у кредитных организаций было отозвано 36 лицензии. Тем не менее можно предположить, что до конца года потери банковского сектора не превысят уровней последних трех лет, и можно будет говорить о стабилизации этого процесса. О дальнейших путях развитии ситуации совсем недавно рассказал первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, тезисы интервью которого вместе с экспертами проанализировал «КС».

На текущий момент, особенно в свете вывода с рынка банка «Югра», опасения за сохранность своих средств не покидают как вкладчиков, так и предпринимателей. Вероятно, именно эта история, лишившая банковское сообщество игрока из первых трех десятков, наряду с активно распространяющимися слухами относительно некоторых других крупных банков, побудила первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина дать краткое публичное интервью агентству ТАСС, в котором были затронуты текущие результаты и дальнейшие перспективы надзорной деятельности Центробанка.

Мы не ждем в обозримом будущем отзыва лицензий у крупных, значимых банков

«Интервью Тулина совершенно очевидно вызвано желанием остудить страсти вокруг отзыва лицензий у банка «Югра» и Межтопэнергобанка — оба являются довольно крупными кредитными учреждениями, и уход с рынка таких игроков не мог не вызвать определенных пересудов», — считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. По его мнению, в своей речи первый зампред ЦБ довольно подробно и внятно объяснил и причины действий регулятора, и ситуацию в банковском секторе на сегодняшний момент. «Все правильно сделал», — резюмирует аналитик. Схожего мнения придерживается и заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова, которая полагает, что это интервью вызвано беспокойством бизнес-сообщества, и прежде всего банковского сектора, относительно того, что дальше будет происходить в банковском секторе, и не получится ли так, что после всех отзывов лицензии на рынке останутся только государственные банки. «В ЦБ, по-видимому, решили успокоить не столько даже банкиров, сколько клиентов, в первую очередь вкладчиков», — оценивает мотивацию регулятора топ-менеджер финансовой компании. А главный аналитик «Телетрейд групп» Олег Богданов видит в интервью первого зампреда ЦБ РФ исполнение обязанности Банка России «успокаивать финансовую, да и всю остальную общественность» в ситуации, когда различного рода слухи подрывают банковскую систему и вызывают движение вкладчиков из одних банков в другие.

Итак, о чем же сказал Дмитрий Тулин? Основной посыл первый зампред ЦБ РФ изложил в самом начале своего интервью. Убедительно сообщив о наличии детальной картины того, что происходит в каждом из поднадзорных банков, член совета директоров Центрального банка заявил: «Несмотря на то что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков». Эти слова из уст высокопоставленного чиновника можно воспринимать как некоторое подведение промежуточных итогов надзорной деятельности Центробанка — в среде системообразующих банков наведен некоторый порядок, и интерес регулятора может быть смещен на оставшуюся часть банковского сообщества.

«Полагаем, что это интервью проясняет позицию ЦБ, но полностью не успокоит ни деловое сообщество, ни вкладчиков. Скорее всего, отзывы лицензий будут и дальше продолжаться, пока все ненадежные банки не уйдут с рынка», — высказывает схожую точку зрения Наталья Мильчакова. «Видимо, процесс еще нельзя назвать законченным», — поддерживает ее и Олег Богданов, напоминающий все же, что тут важно вместе с грязной водой не выплеснуть и ребенка. При этом генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин считает, что в своем выступлении первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин дал понять, по каким критериям ЦБ проводит отбор банков, которым будет оказываться поддержка, а кому грозит реальное банкротство.

«Слабые банки еще сохранились, — не отрицает в интервью ТАСС Дмитрий Тулин, переходя далее к медицинской терминологии: — но их болезни диагностированы, и Банк России вместе с их собственниками проводит необходимое лечение».

Санация от регулятора

Однако зампред ЦБ РФ не ограничился очерчиванием будущих шагов банковского надзора. Дмитрий Тулин дал понять, что Центробанк готов к изменению технологии санации сомнительных банков. Надо признать, что речь об этом ведется уже давно — более года назад председатель Банка России Эльвира Набиуллина уже говорила о необходимости изменения системы финансового оздоровления кредитных организаций.

«Наш анализ хода санаций показывает, что, как правило, сами инвесторы не вкладывают в капитал санируемого банка, не всегда развивают его бизнес, а иногда и используют баланс санируемого банка для плохих долгов, размещая значительную долю полученных на санацию средств в свои собственные проекты», — заявила глава Центробанка на ХХV Международном финансовом конгрессе 30 июня 2016 года.

«Вопрос о неэффективности текущей процедуры санации начал обсуждаться уже давно. Многие банки хотели быть санаторами, поскольку это предполагало возможность получения значительных средств от ЦБ под ставку 0,5% годовых со сроком на 10 лет», — вспоминает председатель московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди Дела» Борис Федосимов. Он согласен с главой ЦБ: при таких условиях банки-санаторы «эффективно тратили» деньги на свои цели, в ущерб санируемому банку, что зачастую создавало проблемы не только у него, но и у самого санатора.

Через тринадцать месяцев после признания Эльвиры Набиуллиной ее первый заместитель доложил: новый механизм санации появился у ЦБ в июне 2017 года, и регулятор готов задействовать его при необходимости. «Очень важно, что этот механизм обеспечивает непрерывность деятельности банков и полное исполнение ими всех обязательств — как перед физическими, так и перед юридическими лицами», — отметил Дмитрий Тулин. По его словам, для вкладчиков и клиентов санируемых банков ничего не меняется, а финансовая устойчивость этих банков сразу повысится за счет инвестиций из фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). По сути, Банк России собирается гораздо более активно участвовать в процедуре возврата заблудших банков в лоно финансовой устойчивости, выступая не только в роли инвестора через ФКБС, но и в качестве санационного технолога посредством управляющей компании, действующей от имени ЦБ РФ.

«Новый механизм санации банков был недавно представлен ЦБ РФ. Прежде всего — это создание фонда консолидации банковского сектора и управляющей компании», — знает Олег Богданов. А Борис Федосимов, говоря о новом механизме, все же уверен, что он будет менее затратным для ЦБ и более контролируемым. К этому Наталья Мильчакова добавляет, что вопрос о санации банков очень актуален, но важно, чтобы новый механизм санации был более прозрачным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»:

— Трудно сказать, насколько интервью способно успокоить банки, бизнесменов и вкладчиков. У нас в стране слухи — это больше, чем просто слухи. Прожив почти век в информационном вакууме, население привыкло доверять сплетням зачастую больше, чем непреложным законам физики или математики. Но со стороны ЦБ было бы неправильным проигнорировать гуляющие по стране слухи и не попытаться внести ясность в происходящее с проблемными банками, разъяснив при этом подробно действия регулятора в отношении таковых.

Алексей Антипин, генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал»:

— Полагаю, что интересы рядовых вкладчиков в значительной мере не пострадают, хотя, безусловно, заставят многих пересмотреть свою личную финансовую политику и обратить внимание на те банки, которые пользуются определенной лояльностью со стороны ЦБ и где высока доля государственного участия.

В складывающейся ситуации я вижу новые возможности для инвестиционных компаний, которые работают с коммерческими облигациями, другими финансовыми программами, позволяющими решать свои задачи компаниям малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в заемных средствах.

Ольга Дронова, руководитель фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО:

— Банковский рынок зависит от экономических условий в стране и в регионе в целом. Соответственно, при улучшении финансового климата возрастает потребность в кредитных средствах у предпринимателей. Увеличивается число обращений за поручительством в Фонд как в количественном, так и в суммарном выражении по сумме поручительства. Также к партнерству присоединяются новые банки. Например, в 2017-м заключили соглашение три новых банка-партнера, что расширяет доступность гарантийной поддержки для предпринимателей Новосибирска и области.

За первое полугодие предоставлено 146 поручительств на сумму 1,3 млрд рублей, по финансовым обязательствам предпринимателей — 2,8 млрд рублей. Цели ставим оптимистические, мы надеемся, что устанавливающаяся стабильность в банковском секторе в 2017 году сохранит свои тенденции, а также к Фонду присоединятся дополнительные банки-партнеры, что поспособствует расширению господдержки для предпринимателей.

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