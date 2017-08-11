Новосибирцы сообщают в социальных сетях о появлении плаката со словами «Прости нас, Государь» возле поврежденного памятника Николаю II.

Растяжка с текстом «Прости нас, Государь!» появилась в Новосибирске на воротах Собора Александра Невского, возле которых в июле был установлен памятник бывшему императору Николаю II и его сыну. Недавно скульптура подверглась нападению вандала и была сильно повреждена, теперь она закрыта от глаз горожан тканью. Наблюдатели связывают появление растяжки с этим случаем.

Напомним, что ранее на одной из улиц Новосибирска был размещен баннер с изображением царской семьи и текстом: «Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас». Православный активист, координатор Клуба православных многодетных семей города Бердска Иван Квасницкий тогда сообщил «КС», что инициаторы намеренно отказались от традиционных для подобных плакатов слов «Прости нас, Государь». «Тема скользкая с прощением, потому что не все хотят просить прощения у Государя — это немножко разделяет людей», — пояснял общественник.

Кстати, вчера инициативная группа новосибирцев обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность установки памятника Николаю II.

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