Новосибирская библиотека начинает маленькую победоносную войну

В Новосибирск со своей лекцией едет писатель и публицист Дмитрий Быков. Сценарист Денис Осокин везет в город новую книгу. Книжная графика художника Александра Шурица тоже здесь. Как и музыка допетровской эпохи в исполнении коллектива Игоря Тюваева. Все это ожидается на фестивале «Книжная Сибирь», который пройдет в стенах ГПНТБ СО РАН.

«Книжная Сибирь» — не столько название фестиваля. В определенной степени это можно считать диагнозом. Мы, обитатели середины карты России, живем по законам большой литературы. Нам многого недостает для того, чтобы стать успокоенными и предсказуемыми. И в нас, творческих и креативных, так много всего набито, что буквально распирает.

Регион привычно называют центром — Сибири, науки, образования… Мультимодальным транспортным узлом, в конце концов. Но Красноярск со своим «КряКК» крадет титул. Уральцы со своей устоявшейся литературной школой — посягают. Новосибирцы, чтобы удержать позиции, вводят арт-войска. Строят крепость на берегу Оби под названием «Книжная Сибирь». Перекрашивают редуты, еще в прошлом году носившие длинное название «Международная книжная выставка-ярмарка и научный конгресс «Книга: Сибирь — Евразия»».

Воинствующие литераторы пленных не берут — наносят превентивный удар семинаром «Третья столица», бьют наповал. Участники — молодые сибирские поэты, прозаики и драматурги — с мэтрами не спорят, добровольно стекаются под флаги известных сибирских писателей и литературоведов, вооружаются до зубов.

Военно-научная доктрина вырабатывается по законам биеннале — очередной «залп» ждем в 2018-м. Нынешний сентябрь одухотворит научный семинар «Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры». Участники оценят издательские и книгораспространительские практики.

Все это можно будет увидеть в ярмарочном пространстве. Парад литературного «оружия» представят десятки издательств со всей России, книжные магазины и библиотеки.

Без «звезд» нет книжного «солнца». Немногих волнует, о чем будет открытый урок Дмитрия Быкова. Большинству достаточно его явки. Прозаик и сценарист Денис Осокин, знакомый по фильмам Алексея Федорченко, вместе с Татьяной Мокшановой «сдаст карты» о культуре малых народов России. От немцев в Новосибирске ждут драматурга Екатерину Садур. Французы выслали в Сибирь писателя и педагога Брюно Виане. Будут вассалы из Японии и Китая.

Здание Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН можно считать резиновым. В том смысле, что на пяти надземных этажах (в резерве четыре подземных) поместятся и мастер-классы, и лекционные программы, и школа библиотекарей, и выставка издательского и библиотечного оборудования.

Бьет наотмашь афиша художественных проектов. На пятом этаже библиотеки — ретроспективная выставка книжной графики Александра Шурица. Представители моего поколения об этих детальных исчерпывающих зарисовках «в одно касание» шепчут: «Я на них вырос». Речь идет не только о книгах Волкова. Новосибирское книжное издательство обеспечивало молодого художника работой, а читателей — многостраничными «выставками» Шурица пару десятилетий. К «персоналке» в ГПНТБ СО РАН президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев приурочил экспозицию лучших студенческих работ, посвященных ушедшему в этом году Александру Шурицу.

Четвертый этаж займет без боя сборная выставка «Слово и дело». Экспозиция посвящена художникам и писателям, нарушающим границы своих профессиональных «владений». Марку задает блистательный Олег Семенов, председатель новосибирского отделения Союза дизайнеров России, со своим проектом «овеществленных» букв, одухотворенных наветов и глубокомысленных высказываний.

На третьем этаже откроется Фотобиблиотека. Совместный проект ФОТО станции и ГПНТБ СО РАН, «королевство в королевстве», книжный архив со свободным доступом и «народным» наполнением. На старте в фондах без малого 50 книг о фотоискусстве. Со временем авторские программы — лекции, мастер-классы, разбор портфолио любителей и профессионалов — обещаны дважды в месяц.

Основная программа пройдет в открытом пространстве второго этажа библиотеки. Сам фестиваль состоится 15 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«КС» опросил нескольких участников «Книжной Сибири», для чего они поедут на этот фестиваль.

Марина Волкова, руководитель Издательства Марины Волковой:

— Новосибирцы уже стали героями наших проектов: «Русская поэтическая речь-2016» и «Москва–Урал: поэтический транзит» в Челябинске читают «Речпорт». Надеемся, что литературные и читательские связи Сибирь–Урал после фестиваля окрепнут.

Виталий Кальпиди, поэт, издатель, литературный критик:

— Цель — посмотреть, как в Сибири идет документирование и генерирование современной поэзии.

Александр Строганов, прозаик, драматург, врач-психиатр, доктор медицинских наук:

— Человеку, который прожил полвека с хвостиком в плену изящной словесности, приоткрываются некие секреты, которые вовсе, может быть, и не секреты, но для него-то открытие, важный ключик к осознанию мироздания. Вот новая истина для меня: поэты строят города. Наверное, не только поэты — и прозаики, и музыканты, и художники. Новосибирск — точно поэты построили. Москва — там пестро, многоголосье, полифония, оратория. Целая страна. А в Новосибирске читаются детали, полутона. Город со своим характером. Независимость. Дух независимости. В России? Да, именно так.

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