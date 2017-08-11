Вчера в Центральном районном суде Новосибирска состоялось заседание по делу о вымогательстве акций разреза «Инской». Суд продлил меру пресечения одному из восьми фигурантов дела, сообщает «Интерфакс».

Сергей Калинкин, некогда бывший начальником СУ СКР по Кемеровской области, пробудет в СИЗО еще три месяца – до 13 ноября 2017 года. Такое решение вынес Центральный районный суд Новосибирска в четверг. Калинкин и еще семь фигурантов, находящихся под домашним арестом, обвиняются в вымогательстве 51% акций угольного предприятия «Разрез «Инской». Продление срока нахождения под стражей стало следствием того, что представители СКР опасаются, что благодаря своей должности, Сергей Калинкин может оказать влияние как на ход дела, так и оказать давление на свидетелей.

Остальные фигуранты крупного коррупционного скандала — учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин, бывшие вице-губернаторы Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, бывший сотрудник СУ СКР по Кемеровской области Артемий Шевелев, бывший замруководителя отдела следственного управления СКР по Кемеровской области Сергей Крюков, Геннадий Вернигора – доверенное лицо Щукина, а также экс-начальница департамента областной администрации Елена Троицкая – до 13 августа находятся под домашним арестом. Сегодня суд рассмотрит вопрос о продлении им меры пресечения.

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