Инвестор платных парковок в Красноярске заявил о возможном сворачивании проекта. Причины — низкая собираемость платежей и отсутствие законодательных санкций за неоплату. Власти заявят, что работа будет продолжена, независимо от позиции компании.

Компания «Инфоком», инвестор платных парковок в центре Красноярска, может отказаться от этого проекта. Соответствующее предупреждение организация направила в адрес департамента городского хозяйства муниципальной администрации, а также ряду местных парламентариев. Получение подобного письма подтвердил, в частности, депутат краевого Законодательного собрания Илья Зайцев, разместивший документ на своем сайте.

Инвестор утверждает, что проект до сих пор остается убыточным. Причины этого он видит в отсутствии утвержденного властями предельного тарифа на пользование парковкой, неэффективности административных комиссий, которые выносят решения только по 1% передаваемых дел, а также в сокращении количества парковочных мест из-за ремонтных работ в преддверии Универсиады.

«В случае если мы в срок до 25 августа не найдем способы решения обозначенных проблем, мы не сможем содержать данный проект и будем вынуждены закрыть «Платные парковки» (проект «захлебнется»)», — говорится в письме за подписью директора ООО «Инфоком» Сергея Лоскутова.

На сайте «Парковки Красноярска» в настоящее время размещено объявление о том, что продажа абонементов приостановлена, однако «ранее проданные абонементы являются действительными».

В мэрии Красноярска заявляют, что работа платных парковок будет продолжена, независимо от позиции инвестора. «Проект будет работать независимо от тех сложностей, с которыми мы сталкиваемся. В процессе его реализации претензии к инвестору со стороны администрации города высказывались неоднократно. Красноярск не может зависеть от одного инвестора. Независимо от мнения того или иного юридического лица, проект будет продолжаться. Это решение, которое необходимо нашему городу», — прокомментировал на встрече с журналистами мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Сам Илья Зайцев называет инициативу правильной, однако ее неудача связана с плохой реализацией. «Правильная инициатива главы города разбилась из-за неготовности ответственной структуры — департамента городского хозяйства реализовывать проект. Без ответа остались инициативы инвестора о закреплении в соглашении возможности покупки водителями абонемента на парковку. Оставались без внимания многие хозяйственные вопросы проекта, отсутствовал должный контроль. Инициативы по улучшению работы, которые позволили бы упростить работу административным комиссиям, были проигнорированы. Только один пример: изначально соглашением между департаментом городского хозяйства и ООО «Инфоком» была предусмотрена работа 10 парконов — автомобилей, которые курсировали по городу. Фактически их было только три. И не потому, что инвестор отказывался их покупать. Просто административные комиссии не справлялись и с теми материалами, которые от этих трех автомобилей поступали», — поделился мнением депутат.

Напомним, что проект платных парковок был запущен в апреле 2015 года. Согласно условиям договора, для инвестора должны быть оборудованы в центре Красноярска 1500 парковочных мест. Стоимость одного часа парковки с 8:00 до 18.00 составляла 30 рублей, в остальное время плата не взималась. Сам «Инфоком» брал на себя обязательство по установке паркоматов, программного обеспечения и автомобилей со специальной системой «Паркон», выявляющей нарушителей. Необходимый объем инвестиций тогда оценивался в 71 млн рублей. По условиям договора, инвестор должен получать 87% собираемых таким образом средств, а остальные 13% — перечисляться в бюджет города.

Однако с самого начала проект сталкивался с рядом трудностей. Произошедший в тот период скачок курса валют заставил увеличить затраты на оборудование (точные суммы не назывались). А органы власти так и не смогли законодательно утвердить санкции за отказ вносить деньги в систему. В мае сообщалось, что проект принес в муниципальный бюджет в 26 раз меньше запланированной суммы — всего 563 тыс. рублей. Тогда же о выявлении серьезных нарушений заявляла прокуратура Красноярского края. А в июне депутаты ЗС поднимали вопрос о полной отмене проекта либо его кардинальном пересмотре.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter