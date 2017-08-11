Депутат Государственной думы РФ от Красноярского края Виктор Зубарев может быть признан банкротом. Трудности парламентария совпали по времени с появлением информации о его скором возможном возвращении в Красноярский край и назначении на должность главы регионального правительства.

Депутат Государственной думы РФ от Красноярского края Виктор Зубарев может быть признан банкротом. Соответствующий иск был подан Сбербанком России и сейчас принят к рассмотрению арбитражным судом Красноярского края. Банк также предложил назначить финансовым управляющим должника представителя из состава СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих». Первое заседание по делу, где будет рассматриваться обоснованность заявления, назначено на 20 сентября.

Причиной иска в документах называется задолженность парламентария в размере 198,2 млн рублей. Зубарев выступал поручителем по кредиту, выданному ранее группе компаний «Сибсервис» для покупки красноярского торгового комплекса «КрасТЭЦ». Основным акционером этой структуры являлся предприниматель и бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Блинов — ему принадлежала доля в 33%. При этом Зубарев также являлся соучредителем ГК с долей в 24,5%.

Блинов умер в марте нынешнего года. Вскоре заложенное имущество ТК «КрасТЭЦ» было выставлено на продажу в российском аукционном доме с начальной ценой 464 млн рублей.

По информации сайта Октябрьского районного суда Красноярска, Сбербанк подавал аналогичный иск и сюда, однако он не был принят в связи со сменой прописки Зубаревым. Теперь дело перенаправлено в суд Советского района.

Получить комментарий депутата не удалось — телефоны самого Зубарева и помощника депутата были недоступны. Однако ранее в интервью местным СМИ он отметил, что информация стала для него неожиданностью, с претензиями он не согласен, потому что «ничего у Сбербанка не занимал и ничего ему не должен», и пообещал заняться темой, «как только выйдет из отпуска». В другом случае он назвал иск «ошибкой банка, которая нанесла ему «политический ущерб».

Руководитель региональных программ Фонда информационной политики, политолог Александр Кынев отмечает, что ситуация с Зубаревым не является исключительной для современной Государственной думы. Однако политический ущерб от нее может быть достаточно серьезным.

«В Госдуме сейчас активно представлен региональный бизнес, и потому возникновение таких скандалов не является неожиданностью. Первым вспоминается история «справедливоросса» из прошлого созыва Олега Михеева, который сейчас, по некоторым данным, находится в федеральном розыске. Недавно был признан банкротом и его однопартиец Сергей Доронин. О подобных случаях в нынешнем созыве я не слышал, но повторение таких историй вполне реально. Может быть, Зубарев станет этим случаем. Конечно, это не украшает биографию и может сказаться на политической карьере. Достаточно вспомнить, что ни Михеев, ни Доронин в нынешний состав Думы не попали», — отмечает политолог.

Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края Олег Пащенко видит в проблемах Зубарева политические игры вокруг регионального правительства. «20 лет в стенах Законодательного собрания научили меня встречать такие новости хладнокровно и смотреть, кому такие процессы выгодны. Конкретно по Зубареву ходило много разговоров о его возможном возвращении в край и назначении на должность председателя регионального правительства. И вот когда в кулуарах об этом стали говорить почти как о сбывшемся факте, происходит этот иск. Слишком все похоже на то, что Виктору Владиславовичу целенаправленно ставят шлагбаум», — предполагает Пащенко.

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