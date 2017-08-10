С начала 2017 года власти стали более жестко, внимательно и строго подходить к финансированию сферы АПК, причем это касается всех отраслей сельского хозяйства. В итоге за первое полугодие 2017 года 58 предприятий Новосибирской области финансовой поддержки от государства не получили, а те, кто не в полной мере использовали выданные субсидии, обязаны вернуть деньги областному правительству. О том, с чем связано ужесточение мер и изменение кредитной политики и какие сегодня остаются проблемы в сельском хозяйстве региона, рассказал 10 августа министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

Гранты для малых форм хозяйствования сменили на субсидии

Малые формы хозяйствования (начинающие фермеры, семейные животноводческие фермы и с/х потребительские кооперативы) вместо грантов теперь будут получать субсидии, контроль за использование которых станет более жестким. Как отметил Василий Пронькин, в прошлом году на тех фермеров указанной категории, которые не в должной мере использовали предоставленные средства, были заведены уголовные дела. Теперь все деньги проходят через федеральное казначейство.

Что касается начинающих фермеров, то здесь, по словам министра, ситуация остается напряженной: из 115 поданных заявок на получение субсидии одобрены были только 28. Из сорока поданных заявок семейными животноводческими фермами добро дали только тринадцати, а среди кооперативов господдержку получит только один (хотя в планах создать двенадцать, а на данный момент насчитывается только шесть).

Наиболее острый и конфликтный вопрос вызывает кредитование

Всего за первое полугодие 2017 года сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области было выдано 1,800 млрд рублей краткосрочных кредитов и 600 млн рублей так называемых долгих (основную часть которых получила «Сибирская Нива»). Однако, как отметил г-н Пронькин, ситуация с выдачей кредитов, особенно инвестиционных, осложнилась. В этом году ряд предприятий с приоритетными сельскохозяйственными направлениями (выращивание овощей закрытого грунта, увеличение производства мяса) не получили инвестиционных кредитов.

До 2017 года кредиты выплачивались по ставке не выше 5 % годовых, причем субсидирование происходило за счет средств федералов (откуда и возникали длительные задержки). Кроме того, как отмечает министр, в 2016 году была проведена отличная рекламная кампания, а потому на кредиты в сельском хозяйстве наблюдался ажиотажный спрос, какого не было даже тогда, когда кредитование было возможно при ставке 3-4 %. В итоге в июле этого года федеральный минсельхоз решил вменить часть обязанностей регионам, в том числе и определение кредитных лимитов и изменение некоторых подходов в кредитной политике. На июньской сессии Заксобрания НСО было утверждено предложение новосибирского минсельхоза выделять 100 млн рублей из областного бюджета на субсидирование процентной ставки бюджета по краткосрочным кредитам. Как отметил Пронькин, это кредиты, которые взяты с 1 января 2017 года местными сельхозтоваропроизводителями на проведение полевых работ.

На уровне региона к аграриям отнеслись более лояльно

Что касается областного уровня, то здесь к финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям отнеслись более лояльно. Так, например, предприятиям, занятым растениеводством, в этом году 100 % финансовой помощи отдали до посевной кампании (в 2016 году 85 % средств выдавали до и 15 % ─ после), основываясь на тех планах проведения весеннее-полевых работ, которые были ими заявлены.

«В итоге это привело к тому, что некоторые предприятия пересилили, а некоторые недосилили. Последним высланы претензии на возврат денежных средств, а те, кто пересилили, в этом году не имеют право на получение мер господдержки, т.к. заявились на меньшую сумму».

Помимо этого, в 2017 году областным минсельхозом был расширен список техники, субсидируемой регионом: в перечень вошла техника, производимая на территории Новосибирской области. По словам Василия Пронькина, местные промышленники откликнулись очень активно. К примеру, «Агропромспецдеталь» за первое полугодие 2017 года практически в 2,5 раза увеличила реализацию некоторых наименований техники, а также расширила географию поставок до Курска и Дальнего Востока.

Уровень продовольственной безопасности

По словам министра, на сегодня на территории области не полностью решен вопрос по производству овощей закрытого грунта, которых в основном не хватает в зимний период. Кроме того, примерно на 30 % необходимо увеличить производство говядины до рекомендуемого уровня потребления. Проблематично обеспечение населения ягодами и фруктами. Параллельно остается острой проблема с овощехранилищами: на сегодняшний день в регионе реализуется только один проект в Ярково: овощехранилище может вмещать 15 тыс. тонн продукции.

Перепроизводство наблюдается по яйцу, мясу птицы и зерну. Молоко в этом списке министр не указал, однако стоит отметить, что ранее на конференции по состоянию молочной отрасли в регионе директор центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко заявлял, что в регионе наблюдается избыток сырого молока, экспорт которого в больших объемах возможен только в переработанном виде.

То же самое касается и зерна. Его, по словам Василия Пронькина, ежегодно экспортируется более 1 млн тонн, однако за границу целесообразно вывозить продукт второго и третьего передела. Как отметил министр, на текущий момент на уровень правительства РФ вынесен вопрос о субсидировании транспортных расходов по доставке продуктов сельского хозяйства до государственной границы в виду того, что тарифы РЖД очень высоки.

Экспорт птицеводства, как отмечает Пронькин, сегодня крайне мал. Этот продукт, по его словам, является экспортоориентированным, однако на рынки Юго-Восточной Азии «пробиться очень сложно». «В начале лета у нас было совещание с участием представителя КНР, где глава «Новосибирской птицефабрики» рассказывал о том, как они выходят на рынок Китая. Там он построил завод по производству лапши на четыре тысячи тонн муки, которую производит Евсинский элеватор, для того, чтобы через лапшу войти туда с курятиной», — пояснил Василий Пронькин.

Наладить экспорт сельскохозяйственной продукции, даже в соседние страны, ─ на сегодня действительно сложная задача. Кроме того, что сегодня в стране во главе угла стоит импортозамещение, долгие годы Россия, как отметил, Василий Пронькин, не ставила своей задачей выходить на внешние рынки, а потому существующее российское законодательство не всегда состыковывается с правилами и нормами стран-импортеров. Однако стоит отметить, что по объективным причинам (переизбыток производства по целому ряду сельскохозяйственных продуктов) экспорт должен стоять в приоритете. Остается только задействовать не вовлеченные в работу производственные мощности по переработке сельскохозяйственного сырья.

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