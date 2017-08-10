Мэрия Новосибирска продает складские помещения в Кировском районе

Городская администрация выставила на торги склады в Кировском районе. Аукцион пройдет 4 сентября.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (ДЗИО) проводит открытый аукцион по продаже объектов недвижимости. В Кировском районе по адресу ул. Сибиряков-Гврадейцев, 51б, рядом с гостиницей «Абникум» на торги выставлен участок площадью 20,39 тыс. кв. м. На площадке располагаются три склада. Разрешенное использование земельного участка: складские помещения. Начальная цена зданий – 19,48 млн руб., стоимость земли – 40,8 млн руб.

Также на аукцион выставлено нежилое здание с земельным участком на ул. Оловозаводская, 6. Целевое назначение площадки – общественные здания административного назначения. Площадь участка 3,63 тыс. кв. м. Начальная цена здания – 3,5 млн руб., земли – 17,71 млн руб.

Торги состоятся 4 сентября.

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