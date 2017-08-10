Частные перевозчики: «Тариф на проезд в общественном транспорте Новосибирска почти в полтора раза меньше его себестоимости»

С руководителями транспортных компаний-перевозчиков сегодня встретился начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов. Выяснилось — стоимость проезда нужно значительно повышать.

На сегодняшний день в Новосибирске работают 219 частных перевозчиков. 1299 единиц подвижного состава обслуживают 55 автобусных маршрутов и 47 маршрутов маршрутных такси. По данным МКУ «ЦУГАЭТ» за июль частными перевозчиками выполнено 311,2 тыс. рейсов.

В ООО «Новосибирскпрофстрой ПАТП-1» сегодня, 10 августа собрались руководители ряда организаций, осуществляющих перевозки в Новосибирске. Речь идет о руководителях МКП «Горэлектротранспорт», МКП «ПАТП-4», МУП «Новосибирский метрополитен», ООО «Белмарс», ООО «Регион-Автоцентр», ИП Кобенко В. А., ООО ПКП «Лига-Т», ООО «Сибирь Экспресс». Причиной собрания стало совещание по организации обслуживания и ремонта подвижного состава общественного пассажирского транспорта во главе с начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романом Дроновым.

В ходе совещания перевозчики рассказали о проблемах в сфере обслуживания городских маршрутов, среди которых основные — это рост цен на топливо, ГСМ, запчасти для автобусов, а также высокая стоимость нового подвижного состава. По словам руководителей, установленный тариф на порядок меньше того, сколько составляет себестоимость проезда.

«Себестоимость проезда составляет порядка 28 рублей при тарифе 19 рублей. А новый автобус, приспособленный для перевозки маломобильных пассажиров, стоит более восьми миллионов рублей. Я затрудняюсь сказать, сколько лет понадобится, чтобы он себя окупил, – отметил директор ООО «Белмарс» Сергей Фурсов. – При таком тарифе на проезд нам сейчас выгоднее эксплуатировать старые автобусы, даже с учетом расходов на их ремонт и обслуживание».

Разделил жалобу перевозчиков и и. о. заместителя начальника департамента – начальника управления пассажирских перевозок мэрии Андрей Куликов, который подчеркнул, что действующий тариф не позволяет отрасли развиваться, в том числе, обновлять парк транспорта, строить трамвайные линии и ремонтировать те, что уже есть.

«К сожалению, действующий тариф не позволяет отрасли развиваться. Для изменения этой ситуации необходимо, чтобы крупные немуниципальные перевозчики предоставляли в департамент по тарифам прозрачные схемы своих расходов и доходов от перевозки пассажиров. Пока этого не происходит. Поэтому сейчас мы активно работаем над решением этой проблемы», — упомянул Андрей Куликов о сокрытии финансовой ситуации некоторыми организациями.

Отметим, что руководство новосибирского метрополитена уже направило обращение властям области о повышении тарифа на проезд, а губернатор Владимир Городецкий не исключил увеличения стоимости проезда и на другом городском общественном транспорте.

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