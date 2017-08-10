«Континент Сибирь» продолжает изучать мнения делового и политического сообщества о деятельности представителей Новосибирской области в Государственной думе. Во второй части темы редакция выясняет, каких инициатив ждут от парламентариев в промышленной, строительной, аграрной и других сферах экономического пространства региона.

Некоторые из депутатов Государственной думы РФ, избранные в сентябре 2016 года от Новосибирской области, время от времени посещают сессии Законодательного собрания, находятся в контакте с региональной властью и избирателями. То есть у них есть возможность регулярно получать информацию о самых актуальных проблемах местного бизнеса и делового сообщества. Однако далеко не все собеседники «КС», среди которых новосибирские предприниматели, руководство различных предприятий, склонны считать, что от визитов депутатов Госдумы на территорию есть реальный результат. Конечно, парламентарии избраны в нижнюю палату не для устранения «местечковых» трудностей, они мыслят более масштабно, работают для всей страны. Но и в регионе поднимаются вопросы, которые волнуют представителей разных секторов экономики по всей России. Решение этих вопросов так или иначе зависит именно от федерального участия.

Оборонная промышленность

Представители оборонной промышленности ждут принятия не технических поправок, а реальных законов, которые помогут сектору развиваться. Одной из самых актуальных проблем отрасли является норма, согласно которой предприятия без специальных идентификационных счетов могут оплачивать покупки не дороже 3 млн рублей в месяц с каждого заказа. К депутатам Госдумы поступало обращение с предложением об увеличении лимитов по выплатам без идентификационных счетов. Инициатива отклонена.

Бесспорно, государство уделяет внимание оборонному сектору. Однако новосибирским экспертам в этой отрасли есть о чем беспокоиться. И это беспокойство они разделяют с коллегами из других регионов РФ. В разговоре с «КС» заместитель генерального директора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Валерий Эдвабник недоумевает, как так получилось, что за год работы нового созыва Госдумы не прошел ни один, по его словам, внятный закон в интересах оборонной промышленности. Хотя в Госдуме есть две профильных структуры — комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и комитет по обороне.

В этом созыве, по его подсчетам, приняты три закона, касающиеся оборонной промышленности, еще один — развития малого и среднего предпринимательства, тоже так или иначе затрагивающий отрасль. Один из них вносит изменения в ФЗ о госкорпорациях. (Напомним, что НИИЭП входит в концерн «Техмаш» государственной корпорации «Ростех».) Однако все правки оказались техническими, не влияющими на жизнь «оборонки». «Слово «цель» заменить на «цели», «цели» заменить на «целями». «Члены наблюдательного совета назначаются президентом РФ», ну это понятно… Есть еще изменения в закон о гособронзаказе, который касается возврата сумм займа по кредитам: здесь речь о дополнении в таком-то пункте… Слова «исполнители» заменить на «юридические лица». И это серьезные поправки в федеральное законодательство?» — задается вопросом Валерий Эдвабник.

Этому направлению не помешало бы более пристальное внимание со стороны федеральных властей: в последнее время законотворческие инициативы добавили оборонщикам достаточно трудностей. В частности, под конец прошлого созыва Госдума запретила совершать покупки под гособоронзаказ без идентификационных счетов. Это ударило по отлаженной годами системе. Теперь на каждый заказ в уполномоченном банке необходимо заводить отдельный идентификационный счет. В них поставщик может просто «утонуть». «НИИЭП — относительно небольшое предприятие — заказывает элементы у других организаций. Если нам нужно 15 элементов, то надо открыть 15 счетов. И таких заказчиков, как мы, у организации может быть огромное количество. Каким образом поставщику содержать такую бухгалтерию, которая сможет отслеживать тысячи счетов? Понятно, поставщика такое положение вещей не устраивает. А нам как рассчитываться?» — рассказывает Валерий Эдвабник.

Позже в закон было внесено изменение, позволяющее без идентификационных счетов оплачивать по 3 млн рублей в месяц с каждого заказа. Но этого, по словам Валерия Эдвабника, катастрофически мало для предприятия с небольшой номенклатурой. В начале нового созыва Госдумы ситуацию попыталось поправить Законодательное собрание Калужской области, которое внесло на рассмотрение предложение увеличить эту сумму до 10 млн рублей. Калужане инициировали и другие правки в закон о гособоронзаказе. Валерий Эдвабник считает, что документ был составлен грамотно, отражал чаяния оборонщиков. Однако полгода у Госдумы ушло на то, чтобы просто отклонить проект. «Это все разве не демонстрирует отношение законодателей к оборонке? При этом нельзя не отметить, что также были внесены две правки в Уголовный кодекс и в кодекс об административных нарушениях, которые касаются ответственности за нарушения при выполнении гособоронзаказа. Как бы нас наказать — об этом подумали. А единственный законопроект, который действительно нужен, отклоняют фактически без обсуждения», — сетует Валерий Эдвабник.

В свою очередь депутат Госдумы прошлого созыва Александр Абалаков знает, что закон о гособоронзаказе подвергается большой критике со стороны тех, кто причастен к этому сектору. Он сам был членом бюро «Лиги содействия оборонным предприятиям». Экс-парламентарий согласен: нужна серьезная работа по исправлению ситуации в ОПК, но констатирует, что на должном уровне пока она не ведется.

Строительство

Представители строительного сектора ждут от депутатов внесения инициатив, направленных на стимулирование развития отрасли, которая сейчас находится на спаде. Участники рынка считают необходимым создание института гарантий кредитования застройщиков. Также они выступают за дальнейшую коррекцию законодательства о долевом строительстве. В частности, высказываются за важность уточнений, касающихся пункта, ограничивающего количество строительных объектов для компаний. Строительное сообщество активно участвует в дискуссии и готовит предложения для дальнейшей проработки закона Госдумой. За интересы застройщиков в нижней палате парламента несет ответственность, например, единоросс Андрей Каличенко, избранный от Новосибирской области.

Немало ожиданий от работы Госдумы у собеседников «КС» из новосибирского строительного сектора. Особенно в части стимулирования отрасли. О налоговых преференциях, бюджетных субсидиях, инвестиционных проектах говорит депутат горсовета Новосибирска, член совета директоров ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский. Впрочем, эти меры полезны, с его точки зрения, не только непосредственно для застройщиков — вообще для помощи развитию частного бизнеса.

Депутат горсовета Новосибирска, генеральный директор строительной организации ООО «Компания «Сибирь-Развитие» Дмитрий Червов считает, что депутаты Госдумы должны больше внимания уделять проблеме ветхого и аварийного жилья. На текущий момент программ и законопроектов, регулирующих эту тему, на его взгляд, недостаточно. Например, эксперт говорит о том, что Госдума могла бы взяться за создание института, который будет гарантировать возможность кредитования для застройщиков, участвующих в программах по снижению количества ветхого жилья и строительству нового. Речь о том, чтобы работа таких компаний не наталкивалась на барьеры в виде недостаточного финансирования. «Задача серьезная. Но, например, в Татарстане проблемы с ветхим жильем уже нет», — говорит Дмитрий Червов.

В предыдущем материале «КС», посвященном деятельности новых депутатов Госдумы от Новосибирской области, застройщики высказывались за необходимость скрупулезного подхода к некоторым разделам нового законопроекта о долевом строительстве. В нынешнем виде он вызывает большую озабоченность представителей строительного сектора и даже подталкивает их к рассуждениям о фатальных последствиях для отрасли, если правила не будут тщательно проработаны. В частности, собеседники «КС» упоминают о пункте «один застройщик — одно разрешение на строительство».

Информационные технологии

Представители ИТ-сектора ждут, что налоговые преференции станут доступны не только для индивидуальных предпринимателей, но и для компаний, работающих в других формах собственности. Кроме того, они рассчитывают на проработку норм, расширяющих возможности цифровой торговли. Членом комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи является избранный от Новосибирской области единоросс Максим Кудрявцев.

Свои ожидания от деятельности нового созыва Госдумы есть у системных интеграторов и представителей ИТ-сегмента. Понятно, что они, как и любой бизнес, ратуют за налоговые послабления. Они существуют и для ИТ, и для индивидуальных предпринимателей (ИП), которые работают в сфере высоких технологий. Но, во-первых, речь идет о местных льготах, которые в разных регионах страны разные. Во-вторых, налоговую ставку 0% в первые два налоговых периода могут применять только впервые зарегистрировавшиеся ИП из сектора высоких технологий. Для других форм собственности — ООО, ЗАО — таких преференций уже нет. Вопросом, почему это так, задается например, коммерческий директор компании Axxtel Владимир Соловьев. «На мой взгляд, это несколько нелогично», — считает он.

Руководитель ассоциации «СибАкадемСофт», генеральный директор «СофтЛаб-НСК» Ирина Травина ожидала позитивных перемен от уже утвержденной правительством РФ программы «Цифровая экономика». Самое главное ожидание касается изменений норм, законов, связанных с цифровой торговлей и возможностью сотрудничать со всем миром. «Но в программе «Цифровая экономика» об этом упоминается вскользь. Так что пока не ясно, поменяется что-то или нет. Но мы этого в любом случае продолжаем ждать. Депутаты должны понимать, что мир изменился. И кстати, на Петербургском экономическом форуме поднималась тема о том, что государство просто выдавливает людей, способных грамотно вести бизнес, в другие юрисдикции. Это плохой тренд», — говорит Ирина Травина.

Она констатирует: гораздо чаще приходится видеть, что Госдума охотнее берется за ограничительные инициативы. В одной из них — о запрете анонимайзеров в сети — активное участие принял новосибирский парламентарий-единоросс Максим Кудрявцев, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Сельское хозяйство

Представители АПК ждут изменений в механизм предоставления компенсации процентных ставок, регулирования цен и системы государственных закупок сельскохозяйственной продукции. Кроме того, необходимы доработки в Лесном кодексе, в частности, корректировка постановления, ограничивающего сбор физическими лицами сухих остатков деревьев в лесу. Также важно работать над поправками, направленными на поддержку института лесхозов, который находится в серьезном кризисе. В комитете Госдумы по аграрным вопросам сейчас работает бывший первый вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов.

Непросто работать, судя по отзывам некоторых собеседников «КС», представителям сельскохозяйственного комплекса Новосибирской области. В частности, они упоминают о проблемах с кредитованием агропромышленников. Аграрии ждут, что новосибирские депутаты продолжат курс на принятие мер по поддержке отрасли.

Генеральный директор ОАО «Сибирская Хлебная Корпорация» Дмитрий Терешков в беседе с корреспондентом «КС» говорит о государственной «политике ножниц», которая всерьез мешает работать пищевой отрасли. Он имеет в виду, что, с одной стороны, власть на всех уровнях требует, чтобы цены на продукты не росли. С другой стороны, Минсельхоз поддерживает цену на зерно на европейском уровне, экспортирует по мировой стоимости. Дмитрий Терешков видит проблему в отсутствии внятного законодательства, регулирующего зерновой рынок. «Создан механизм интервенций, который фактически не работает или работает топорно. Решения принимаются непредсказуемо и без адекватных разъяснений. Ни изменений в механизме предоставления компенсации процентных ставок, ни внятных законов или нормативных актов в регулирования государственных закупок, цен», — рассуждает Дмитрий Терешков, отвечая на вопрос об ожиданиях от законопроектной деятельности новой Госдумы.

В свою очередь региональный директор по Сибирскому холдингу «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляхов считает, что последние несколько лет молочная отрасль не испытывает серьезного дефицита внимания властей. Главное пожелание — так бы и продолжалось. «Наши ожидания, чтобы разумные программы не были внезапно свернуты. Пусть отрасль лет десять играет по одним и тем же правилам», — говорит Сергей Ляхов.

Кроме того, собеседники «КС» упоминают о поправках в Лесной кодекс, позволяющих жителям сельских районов, которые топят дома дровами, собирать упавший хворост без опасения попасть под статью. Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов разговаривал об этой проблеме с Виктором Игнатовым. Также первый зампред ЗС упоминает о том, что на федеральном уровне необходимо наводить порядок с лесхозами. У многих из них большие долги, часть из них — банкроты.

Бизнес

Предпринимательский сектор ждет инициатив, гарантирующих безопасность банковских вкладов, а также законопроектов о более скрупулезном подходе ЦБ к отъему лицензий у банков. Пивовары ждут поправок по раздельному регулированию алкогольной продукции. Организации, объединяющие предпринимательское сообщество, в постоянном режиме реагируют на изменения в законодательстве, которые считают некорректными: готовят справки, проводят исследования того или иного сегмента рынка, анкетируют руководство предприятий, по собственной инициативе или с подачи различных структур выходят с предложениями к местной и федеральной, исполнительной и законодательной власти.

Некоторые представители предпринимательского сектора, напротив, не исключают, что вздохнули бы свободнее, если бы депутаты Госдумы на некоторое время забыли о поправках для их отрасли. Например, председатель новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции (НООО «ПИАП») Алексей Соловьев считает, что парламентариям стоит уделять меньше внимания регулированию алкогольной отрасли. В частности, он упоминает о недавней инициативе Министерства здравоохранения РФ по ограничению продажи алкоголя в выходные дни. «На мой взгляд, это бредовая затея, которая ведет только к усугублению социальной проблемы, в том числе к повышению продажи контрафакта. Для наших коллег крайне важно, чтобы подобных идиотских идей выдвигалось и особенно рассматривалось в Госдуме поменьше», — говорит Алексей Соловьев.

На его взгляд, если бы депутаты Госдумы спросили мнение представителей его сектора, то узнали, что актуальной проблемой является вопрос раздельного регулирования алкогольной продукции. Особенно за это ратуют пивовары. «Пиво, вино, крепкий алкоголь — совершенно разная продукция с точки зрения производства, продажи, движения по оптовым каналам. Крепкий алкоголь и пиво нельзя ставить в один ряд. Иной раз просто невозможно работать. Для нас это самое главное — чтобы разный продукт регулировали разные законы», — подчеркивает председатель НООО «ПИАП».

Вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты (НТТП) Вячеслав Маркелов считает, что законодателям стоит обратиться к проработке вопросов финансовой безопасности. Он говорит, что для бизнеса являются актуальными проблемы в банковском секторе. Страхование вкладов не всегда гарантирует защищенность. «Это не нормальная ситуация, когда Центральный банк отзывает лицензии у десятков банков в год. Будучи сам предпринимателем, я не раз попадал в ситуацию, когда деньги просто пропадали. Порой складывается впечатление, что ЦБ использует хирургический способ регулирования этого рынка. Но когда такие операции проводятся часто, бизнес находится в постоянном ожидании подвоха», — подчеркивает Вячеслав Маркелов.

Он солидарен с теми, кто выступает за то, чтобы законодательство менялось реже. «НТТП много раз анкетировала предпринимателей. Из года в год это остается одним из самых популярных пожеланий — чтобы законодательство не менялось так часто. Но пока мы этого не дождались. Одно из последних новшеств, которое добавило забот, — внедрение новой кассовой техники…» — добавляет вице-президент НТТП.

Экономика регионов

В регионах ждут от Госдумы лоббирования бюджетных интересов территорий, от которых депутаты избраны, а также увеличения инвестиций из федерального центра на крупные областные проекты. Разговоры на эту тему с представителями региона в Госдуме ведутся в перманентном режиме. В бюджетном комитете Госдумы состоит депутат от Новосибирской области Вера Ганзя, член фракции КПРФ. Эксперты считают, что участие в работе, которая затрагивает финансовые взаимоотношения между федеральным центром и областью, должны принимать все парламентарии.

Кирилл Покровский признает, что работа, которая касается пересмотра бюджетного законодательства в области отношений между Москвой и субъектами РФ, требует от депутатов Госдумы терпения, времени, настойчивости и так далее. Но ее от парламентариев в регионах очень ждут. «Правительство города Москвы иногда не знает, куда потратить деньги, потому что их до неприличия много. Тем временем местные и региональные власти находятся в судорожных поисках ресурсов даже на социальные нужды», — говорит Кирилл Покровский.

Андрей Панферов тоже рассчитывает, что депутаты Госдумы примут активное участие в отстаивании финансовых интересов субъекта РФ. «Надеюсь, что после утверждения бюджета Новосибирская область сможет получить достаточное федеральное софинансирование для развития очень перспективного проекта — агломерации Новосибирской области», — отмечает собеседник «КС».

Собеседникам «КС» также есть что сказать об ожиданиях, касающихся развития транспортного направления. В комитете Госдумы по транспорту и строительству работает единоросс Андрей Каличенко, избранный от Новосибирской области. Кирилл Покровский ждет, когда федеральные власти увидят в некоторых крупных региональных центрах, в том числе и в Новосибирске, выгодные транспортно-логистические узлы. «В Новосибирске можно развернуть транспортный хаб, который будет служить точкой развития всей Центральной части России, Западной Восточной Сибири. Он может стать связующим коридором с нашими восточными партнерами. Но работа в этом направлении ведется достаточно слабая», — констатирует собеседник редакции.

Ежегодные отчеты перед регионами

Не исключено, что часть ожиданий, которые возлагают на новосибирских депутатов Госдумы представители различных секторов экономики, самим парламентариям могут показаться странными. Каждый из членов нижней палаты федерального парламента работает в конкретном комитете. Но эксперты не уверены, что это хорошее оправдание для того, чтобы игнорировать «непрофильные» вопросы, которые волнуют региональный бизнес, деловое сообщество, руководителей предприятий. По крайней мере, за законопроекты на сессиях голосуют все депутаты Госдумы, а не только члены определенного комитета или фракции, которые принимали участие в их разработке.

Валерий Эдвабник считает необходимым, чтобы избранные парламентарии отчитывались перед избирателями о внесенных ими инициативах, работе над законопроектами, о том, как именно они голосовали по самым важным из принимаемых законов. Чтобы люди, которым не безразлично, кто ушел в Госдуму от региона, имели представление о деятельности своих представителей на федеральном уровне. «Интересуются ли депутаты, какие темы поднимает Законодательное собрание, какие предложения поступают губернатору? Мы как представители оборонно-промышленного комплекса регулярно выходим с предложениями на главу области. Депутаты сидят в парламенте не для того, чтобы просто нажимать кнопки. Госдума — не интернат для умственно отсталых, это не развивающая игра из двух кнопок», — рассуждает Валерий Эдвабник.

В стенах Законодательного собрания Новосибирской области давно зреет инициатива о том, чтобы избранные от области депутаты Госдумы выступали с ежегодными отчетами о проделанной работе. Как рассказал корреспонденту «КС» Андрей Панферов, время первых докладов в ЗС ориентировочно запланировано на конец этого года. Есть соответствующее протокольное решение президиума Законодательного собрания, подписанное спикером Андреем Шимкивом.

«Континент Сибирь» продолжит формировать каталог ожиданий от федерального уровня власти. Редакция приглашает экспертов, руководство предприятий из различных отраслей, бизнесменов к продолжению темы с целью дополнить список депутатских наказов.

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«Континент Сибирь» обратился к депутатам Госдумы с вопросами об их деятельности. Скоро редакция опубликует ответы откликнувшихся на запросы парламентариев.

О том, как представители новосибирского бизнеса, делового и общественно-политического сообщества оценивают работу депутатов Госдумы от Новосибирской области, избранных в прошлом году, можно прочесть в специальном материале «КС».

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