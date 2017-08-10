Анатолий Локоть проинспектировал стройплощадку школы-интерната № 37

Побывав в построенном здании школы-интерната № 37 площадью почти 14 тыс. квадратных метров, мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил качество проведенных работ.

Первый звонок в стенах новой школы должен прозвучать уже в 2018 году. «Дух захватывает от таких просторов», — делится впечатлениями о новом здании директор специальной коррекционной школы № 37 для детей с проблемами слуха Ирина Зайцева.

На данный момент занятия проходят в старом приспособленном здании постройки 1938 года по улице Саратовской, 24А. Оно давно не соответствует требованиям — ни техническим, ни пожарной безопасности: в здании четыре этажа, деревянные перекрытия, а в десяти метрах от интернатских стен начинается частный сектор.

«Актового зала нет, очень маленький спортивный зал. Не хватает помещений, комплексы и мастерские для профессиональной подготовки, несмотря на наши старания, в сильно изношенном состоянии», — комментирует текущую ситуацию Ирина Зайцева.

Мест для 195 обучающихся явно недостаточно — часть учеников-новосибирцев вынуждены ездить в Искитим, чтобы обучаться в филиале школы. В классах учатся по восемь человек вместо положенных по нормам шести, а в некоторых из них число учеников доходит до одиннадцати.

Поэтому было принято решение о строительстве нового здания. «Школу начали строить в 2012 году, сам проект еще старше. За это время менялись требования, поэтому приходилось решать вопросы, чтобы здание соответствовало новым стандартам. Несмотря на все перипетии, мы заканчиваем строительство в этом году, и это очень важно», — комментирует мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

На строительство нового отвечающего всем техническим и противопожарным требованиям здания из городского и областного бюджетов было выделен 591 млн рублей.

Мэр пояснил, что 488 млн рублей сегодня выплачено, и большая часть уже освоена подрядчиком, причем 100 млн рублей — бюджет области, все остальное — городской бюджет. Тем самым, одно учебное место в такой школе обошлось в 2 млн рублей.

Строительство нового здания школы потребовало «нетиповых решений», и многие решения, по словам застройщиков, «рисовались на коленках».

«Школу буквально пришлось врезать в неприспособленный для строительства местный рельеф. Кроме того, проект приходилось подстраивать под новые требования пожарной безопасности. Были оборудованы дополнительные противопожарные выходы и жилые корпуса — того требовала специфика местности и школы», — комментирует процесс строительства директор ОАО «Стройтрест № 43» Алексей Матвеев, добавив при этом, что строительство объекта завершено на 97% — остались лишь работы по благоустройству площади и фасада здания.

«Объект нетиповой по многим причинам: во-первых, это особенное учебное заведение, это школа-интернат для ребятишек с осложнениями слуха. Поэтому такие большие площади — расчетное количество учащихся составит 220. Учиться здесь будут ребята не только из города Новосибирска, но и из Новосибирской области. Таких интернатов в Новосибирской области всего три. Очень важный объект», — добавляет мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

Учиться в школе могут дети от шести до восемнадцати лет с проблемами слуха.

Новое здание оснащено слесарной, швейной, столярной мастерскими, лабораторией робототехники, где дети будут обучаться навыкам работы с компьютеризованными ЧПУ-станками, адаптированной библиотекой, медицинским блоком из 15 кабинетов, пищевым блоком, интернатом для учеников из области и отдаленных районов Новосибирска на 120 мест и детским садом — на 25. В здании также предусмотрены взрослый и детский бассейны, просторный спортивный зал, а также залы для ЛФК и занятий греко-римской борьбой и теннисом — ученики школы регулярно занимают призовые места по этим видам спорта на городском, областном и общероссийском уровнях.

Также 47 млн рублей запланировано для закупки учебного сурдологического оборудования для глухих и слабослышащих детей — специальной звукоусиливающей системы «Роджер». Это беспроводная цифровая передача звука, которая автоматически выделяет словесную речь в общем шумовом потоке.

«У преподавателя будет небольшой передатчик, а у детей будут приемники в виде петли, через которую звук речи будет передаваться на цифровой индивидуально настроенный слуховой аппарат. Дети будут комфортно чувствовать себя на уроке и хорошо слышать речь преподавателя», — поясняет Ирина Зайцева.

Совершив инспекцию, Анатолий Локоть отметил объем и качество проделанной работы, несмотря на все «перипетии» и изменчивые требования. «В целом качество строительных работ хорошее. Еще некоторое время займут монтаж оборудования, устройство внутренних инженерных систем, а также получение лицензии на разрешение учебного процесса. Мы прикладываем все усилия, чтобы новая школа начала работать уже в начале следующего года», — подытожил мэр города. Напомним, развитие социальной инфраструктуры, в том числе создание новых школьных мест — один из трех приоритетов, обозначенных главой города на ближайшие несколько лет.

Предполагается, что площади и производственные мощности нового здания школы-интерната № 37 более чем на треть удовлетворят потребность города и области в школьных местах для детей с проблемами слуха.

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