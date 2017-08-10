Спасатели сообщили об усилении ветра, ливнях и грозе в ночь на субботу 12 августа. Экстренное предупреждение было разослано новосибирцам смс-рассылкой.

ГУ МЧС России по Новосибирской области вновь объявило штормовое предупреждение в регионе. И хотя дождливая погода продолжалась всю рабочую неделю, на выходные, а именно 12 августа, по сведениям спасателей, в регион придут сильные ливни, грозы, град, а скорость ветра временами будет достигать до 18-23 метров в секунду.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не стойте под балконами. Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей», — предупредили в МЧС и напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефону 051 в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии.

В соседних регионах МЧС также объявило штормовое предупреждение. Непогода ожидается в Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Алтай.

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