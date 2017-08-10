Новосибирские активисты обратились в прокуратуру по поводу незаконности установки памятника Николаю II

Инициативная группа создания бюста Иосифу Сталину в Новосибирске сегодня подала официальное обращение в прокуратуру Новосибирской области с копиями мэру Анатолию Локтю и губернатору Владимиру Городецкому. По мнению заявителей, памятник Николаю II в центре города был установлен в обход законных процедур.

Как сообщил «КС» активист Алексей Денисюк, письмо в прокуратуру было передано сегодня (скан имеется в распоряжении редакции).

В тексте говорится, что памятник Николаю II перед Собором Александра Невского был установлен незаконно, поскольку храм является объектом культурного наследия регионального значения, а по закону для размещения памятников на территории таких объектов необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы и согласование с государственным органом охраны объектов культурного наследия. Кроме того, земельный участок, на котором установлена скульптура, согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, является собственностью Новосибирской области, то есть государственной. Также, в соответствии с постановлением мэрии Новосибирска «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», установка памятников на территории города осуществляется на основании постановления мэра о согласовании размещения и после рассмотрения на заседании художественного совета.

«Таким образом, памятник Николаю II установлен без прохождения предусмотренных законодательством процедур согласования», — говорится в заявлении.

Активисты уверены, что объект подлежит сносу, как самовольно установленное строение, и просят провести проверку по факту незаконности его размещения, а затем снести, а также привлечь лиц, воздвигших скульптуру, к ответственности.

О том, что памятник Николаю II, вероятно, был установлен без прохождения необходимых процедур, «КС» уже писал ранее. Напомним, что скульптурная группа была открыта 16 июля без предупреждения общественности. Позже ее появление подверг критике мэр Анатолий Локоть. Затем возле памятника провел художественную акцию скандально-известный активист Артем Лоскутов. А в итоге скульптура была разрушена (против вандала было возбуждено уголовное дело).

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