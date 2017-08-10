Общественные слушания по земельному участку в микрорайоне «Щ» запланированы на октябрь

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в facebook.com сообщил, что на 5 октября запланированы публичные слушания по переводу участка по ул. Российская в микрорайоне «Щ» в зону общественной застройки, где жилищное строительство исключено.

«Но от этого наши планы по обустройству сквера не меняются. Предложение пока пришлось сформулировать в параметрах, предусмотренных Генпланом города. Чтобы выйти на перезонирование в Р-2, призываю заинтересованных жителей, не дожидаясь слушаний в октябре, откликнуться на приглашение администрации Советского района, собраться и письменно зафиксировать инициативу по переводу территории в зону озеленения», — добавляет глава города.

Интернет-издание Совок.Инфо также сообщает, что предварительные слушания о предстоящих перезонированиях состоятся 30 августа в администрации Советского района. Предполагается, что там общественность потребует смену зонирования вместо ОД-4 на Р-2.

О проблемах с участком в микрорайоне «Щ» «КС» подробно писал ранее. Мэр пообещал жителям Академгородка сделать там сквер, но по документам на территории запланировано строительство ТРЦ.

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