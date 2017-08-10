Новосибирские власти и банки помогут ОПК региона

Финансовые и государственные меры поддержки региональному оборонно-промышленному комплексу обсудили на прошедшем 8 августа заседании членов деловой ассоциации руководителей оборонных предприятий «Содружество. Эффективность. Развитие» (СЭР). Участие в этом мероприятии приняли депутаты Законодательного собрания и правительства Новосибирской области, а также представители группы ВТБ. В чем в первую очередь нуждается ОПК — в материале «КС».

На сегодня предприятия ОПК в Новосибирской области получают содействие как минимум с трех сторон — от исполнительной власти (предоставляемые меры финансовой поддержки), законодательной власти (формирование адекватной законодательной базы для местных предприятий ОПК), а также банковского сектора (снабжение оборонного комплекса кредитами, в том числе и по льготной ставке).

От Законодательного собрания — общественный совет и необходимые законы

Как отметил в своем выступлении председатель Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) Андрей Шимкив, в стране, где почти 90% бюджетных средств расходуется по социальным направлениям, обеспечить полномерную помощь оборонно-промышленному комплексу представляется непростой задачей. Ввиду этого он подчеркнул важность предпринимаемых ЗС мер для повышения инвестиционной привлекательности этого бизнеса.

Председатель Законодательного собрания также обратился к ассоциации «СЭР» с предложением о включении в состав создаваемого при региональном парламенте общественного совета представителя от союза оборонных предприятий. «Законодательное собрание региона плотно работает с Государственной думой, с региональным минпромторгом, принимаются необходимые законы, и вы можете активно использовать наш совместный ресурс. Кроме того, при ЗС создается общественный совет, состоящий из девяти человек. Было бы резонно, если бы в этот совет вошли также члены делового клуба «СЭР», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Он также дал высокую оценку текущей деятельности «СЭР». «Ваш деловой союз — уважаемое и по-настоящему авторитетное сообщество. Я сознательно не говорю «организация», потому что уверен, что вы объединены и уже больше 20 лет работаете не по решению «сверху» и не по административному признаку, а как группа руководителей — единомышленников. И дело здесь не только в отраслевой специфике. Скорее, можно говорить о едином отношении к делу, к поставленным задачам, к родной отрасли», — пояснил председатель ЗС НСО.

Андрей Шимкив отметил также важную роль оборонной промышленности в экономике Новосибирской области. «Высокий научно-технический уровень развития региона, которым мы гордимся, — это во многом результат работы конструкторских бюро и лабораторий ваших предприятий, — сказал Андрей Шимкив. — Могу сказать больше: принцип «живя по средствам — жить с перспективой», которого долгие сложные годы придерживалась наша «оборонка», — очень актуален и для сегодняшней экономики области. В условиях ограниченного бюджета, который почти на 90% расписан по социальным статьям расходов, ситуация заставляет нас активно искать законодательные основы для привлечения инвесторов, содействовать малому и среднему бизнесу, в том числе в сельских территориях».

В свою очередь председатель правления деловой ассоциации руководителей оборонных предприятий «СЭР» Валерий Эдвабник поблагодарил спикера регионального парламента за плодотворное сотрудничество и оперативное содействие в решении вопросов, возникающих в сфере промышленности, заметив, что «Госдуме нужно поучиться четкости и слаженности командной работы у Законодательного собрания Новосибирской области».

О важности взаимодействия участников отрасли с федеральными органами власти говорил и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Николай Симонов, На сегодня, по его словам, промышленные предприятия Новосибирской области сотрудничают с Фондом развития промышленности, Фондом инноваций, а также с федеральным минпромторгом по целому ряду программ в этом направлении.

Что касается Фонда развития промышленности, то, как отметила начальник управления экономики и финансов минпромторга Новосибирской области Наталья Зырянова, в действующую госпрограмму по развитию промышленных предприятий предлагается внести изменения, согласно которым на территории области будет возможно создать Фонд развития промышленности Новосибирской области. Он будет функционировать по правилам и принципам «старшего брата» и позволит привлекать большие средства из федерального бюджета, а также предоставлять займы под 5% годовых на реализацию проектов промышленного развития.

Со стороны участников рынка было предложение и о внесении второго изменения в государственную программу — предоставление субсидий на компенсацию затрат на содержание приобретенного движимого имущества. Предполагается, что субсидии будут выдаваться не на конкурсной основе, а иметь заявительный характер. Размер субсидии будет определяться в 2,75% от среднегодовой стоимости движимого имущества по его остаточной стоимости по состоянию на предыдущий год.

Вопросы экспорта оборонной продукции, участие в госпрограммах поддержки предприятия ОПК смогут обсудить 3–4 октября совместно с органами власти и другими заинтересованными сторонами. Как заявил Николай Симонов в ходе заседания, в эти два дня в зале ЗС планируется собрание с участием пяти-шести руководителей департамента регионального минпромторга и 100–120 руководителями предприятий ОПК. Кроме консультации по существующим программам поддержки от минпромторга, предприятия ознакомятся с программами Фонда развития промышленности, Корпорации по развитию МСП, федеральных экспортных центров, ассоциации Технопарков и Индустриальных парков, ассоциации кластерного развития.

От исполнительной власти — льготная ставка и субсидии

По словам Натальи Зыряновой, за 2016 год общий объем финансирования по субсидированию сектора ОПК в регионе составил 120 млн рублей. Наибольшее кассовое исполнение наблюдалось в сфере технического перевооружения промышленности Новосибирской области (более 72 млн рублей). По всем субсидиям, начиная с 2016 года, установлены приоритеты для тех предприятий, которые являются участниками флагманских проектов реиндустриализации.

В прошлом году, как отмечает Наталья Зырянова, были установлены две льготные ставки налога на прибыль — 13,5% для предприятий, участвующих в программе реиндустриализации (в 2016 году большую часть этой налоговой поддержки получило одно новосибирское предприятие) и 14,5% — для тех, прирост налогооблагаемой базы которых составил 30%, а выручки — 10 %.

Среди изменений в программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015–2020 гг.», направленных на рассмотрение Новосибирской области, — смягчение условий предоставления господдержки, упрощение конкурсных процедур, установление показателей результативности использования субсидий, а также введение штрафных санкций за недостаточное использование данной поддержки.

Новосибирск лидирует по объему выданных льготных кредитов для МСП

На заседании также присутствовали представители банка ВТБ — как головного офиса, так и новосибирского филиала. Руководитель дирекции банка ВТБ по Новосибирской области Вячеслав Брюханов напомнил собравшимся, что в качестве приоритетных направлений ВТБ остается финансирование промышленных предприятий, бюджетов субъектов Федераций и городских бюджетов, а также межбюджетных отношений. На сегодня банк является одним из ведущих по объему предоставленных льготных кредитов для предприятий МСП: в 2016 году эта цифра по России составила порядка 40 млрд рублей, а СФО по этому показателю стал лидером. Причем первое место в данном случае занимает Новосибирская область (более 2 млрд рублей выданных льготных кредитов для МСП в 2016 году), за ней следует Иркутская область (более 1 млрд рублей). В целом прирост у ВТБ в 2016 году в Новосибирской области составил 15%, а по отдельным показателям — 20–30%, и это при том, что в прошлом году кредитный рынок в целом по стране упал на 5–7%.

ОПК нужно диверсифицировать

Введенные накануне новые санкции США оказали весомое влияние на взаимодействие ряда крупнейших российских банков с сектором ОПК. Говоря об оборонной промышленности в Новосибирске, в ВТБ отмечают успешный опыт диверсификации экономики за счет производственных кластеров, а также ряда якорных предприятий. Еще в конце 2016 года губернатор региона Владимир Городецкий подчеркивал: в последние годы в Новосибирской области сложилась устойчивая тенденция к росту объемов производства в оборонном секторе. Тогда же он отдельно затрагивал и необходимость частичной переориентации некоторых предприятий ОПК на производство продукции гражданского назначения и упомянул о том, что правительство региона будет делать все возможное для того, чтобы оказывать меры поддержки предприятиям ОПК.

В 2016 году выпуск гражданской продукции в России стал расти, прирост составил 9%. На 2017 год этот показатель приближается к 17%, отмечают в ВТБ. Инвестиции в электронику, по данным банка, до конца 2025 года в России составят 4,3 трлн рублей, а ключевыми рынками станут телефоны, авиакомпоненты, гражданская авиация, радиоэлектроника, фармацевтика и др.

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