Глава Хакасии обсудил строительство первой в республике мечети

В хакасском правительстве прошло обсуждение строительства первой на территории республики мечети. Глава региона заявил, что готов сам лично участвовать в закладке здания мечети.

Весной 2018 года в Хакасии могут приступить к строительству первой мечети. Пока в правительстве республики не определились с точным местом ее расположения, но предположительно здание будет возведено на территории Расцветовского сельсовета в Усть-Абаканском районе. Но для строительства здесь необходимо перевести земельный участок из категории «сельхозназначения» в категорию «населенных пунктов». Для этих операций небходимо провести публичные слушания по изменению генерального плана и правил землепользования и застройки. Все это может затянуться как раз до весны следующего года.

«Ситуацию со строительством мечети в Хакасии необходимо разрешить, учитывая интересы представителей разных религиозных конфессий. Готов лично участвовать в закладке здания первой мечети в Хакасии. Я очень хочу, чтобы в республике бережно сохранялись мирные национальные и религиозные отношения», — подчеркнул глава республики Виктор Зимин на встрече с руководителем местной религиозной организации «Мусафир» Дилшадом Усмановым.

Однако издание «Хакасия Информ» дает несколько иную информацию, чем пресс-служба правительства. По сведениям издания, встреча прошла не так, как было запланировано.

«В ходе встречи планировалось, что губернатор выслушает все заинтересованные в этом вопросе стороны, после чего возьмет время, чтобы оценить ситуацию и предложить компромисс, который бы устраивал всех», — пишет «Хакасия Информ».

Однако на встречу пришли не только люди из заранее оговоренного списка, но и целая группа из пяти человек, среди которых адвокат и оператор с телекамерой. Приглашенная сторона заявила, что встреча состоится только при таком составе. Когда представители правительства сказали, что необходимо подготовить новую встречу согласно протоколу, то одна из сторон, в частности, организация «Махалля» во главе Дилмурадом Хушваковым отказалась встречаться с Виктором Зиминым.

«Губернатора, главу исполнительной власти республики попросту попытались спровоцировать на конфликт», — считает местное издание.

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