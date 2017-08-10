Бывший кинотеатр «Космос» в Новосибирске перепрофилируют в центр хоккейного мастерства. Городские власти планируют заключить концессионное соглашение с инвестором, который выиграет конкурс.

На месте кинотеатра «Космос» на ул. Богдана Хмельницкого разместят одноименный центр хоккейного мастерства. Здание бывшего кинотеатра не используется по назначению уже с 2013 года.

«История с кинотеатром длится уже более пяти лет, но с 2013 года он не функционирует. Более того, мы заходили внутрь и видели, что там сейчас просто страшно находиться. Проблема серьезная, и ее надо решать», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания 9 августа.

«Мы давно думали, как возродить «Космос», но на сегодня такой формат залов исчерпал себя и морально, и материально», — добавила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Кроме того, на Сухом логу планируется открытие торгового центра с кинозалами.

В результате было решено, что создание на этом месте центра хоккейного мастерства логично завершит сложившийся на этом месте спортивный кластер. Для функционирования спортивного объекта потребуется реконструкция здания, но архитектурный облик намерены сохранить.

«Мы знаем, как трепетно жители этой улицы относятся к внешнему облику, архитектурному стилю этой исторической части Калининского района, поэтому, обдумывая реконструкцию объекта, мы тщательно рассмотрели каждую деталь», — заверил глава города. Также мэр сообщил, что перезонировать участок не планируется, «поэтому ни о какой застройке речи идти не может», отметил он.

Сохранение архитектурного облика здания будет прописано и в концессионном соглашении, которое заключат с инвестором. Именно об этом просили и жители, которые обращались с инициативой на конкурс «125 идей для Новосибирска». «В результате инвестор проведет реконструкцию здания, как уже говорилось, с сохранением внешнего архитектурного облика», — сообщил мэр. Как он уточнил, зданию вернут его исторический облик за счет демонтажа панелей с фасада кинотеатра. Кроме того, будет благоустроена и прилегающая территория. Так будут реализованы сразу два приоритетных направления, обозначенные мэром на ближайшие несколько лет, — развитие зеленых зон и социальной инфраструктуры.

Другим условием соглашения станет использование площадок и тренажеров двумя действующими муниципальными спортивными школами. Также возможность тренироваться в этом центре предоставят детям из малообеспеченных семей. Более подробно об этом рассказала Анна Терешкова. «14 часов в неделю эти тренажеры будут предоставлены нашим молодежным командам. Также мы сразу договорились, что мы будем предоставлять для тренировок юным спортсменам из малообеспеченных семей уникальный тренажер по скольжению», — пояснила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска

По проекту будущий центр хоккейного мастерства поделят на две зоны. «На первом этаже разместятся профессиональные тренажеры, в том числе и тренажер для скольжения. Также будут организованы зоны для отработки бросков и для общей физической подготовки спортсменов. Во второй части, скорее всего, разместим центр семейного отдыха, где, ожидая детей, родители смогут заняться спортом или отдохнуть», — кратко представила проект начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики.

В целом на реализацию проекта потребуется порядка 100 млн рублей. Уточняя условия будущего концессионного соглашения, начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Останин сообщил, что срок действия документа составит 25 лет: «Сумма, которую инвестор планирует вложить в проект, — 100 млн рублей. Если говорить об участии мэрии Новосибирска, то от городской администрации вложение каких-либо средств не подразумевается, на 25 лет объект передается в пользование инвестору, — отметил Максим Останин. — Таким образом, Новосибирск получит восстановленный объект, а также в городе появятся современные технологии для занятий спортом».

Говоря о сроках реализации проекта, Анатолий Локоть сообщил, что городская администрация «находится в стадии интенсивной подготовки этого соглашения». Подготовка документации и проведение конкурса займут полтора месяца, а к концу года в мэрии планируют выбрать инвестора.

«Мы сейчас будем определяться, в каком формате пройдут процедуры. Если будет заключена концессия по инициативе мэрии, то срок оформления документации составит 7–8 месяцев, а если частного инвестора, то 5–6 месяцев», — отметил Максим Останин.

Непосредственно на реконструкцию здания понадобится порядка полутора лет. Новый хоккейный центр город сможет получить через два года.

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