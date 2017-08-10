По сравнению с первым полугодием 2016 года за аналогичный период текущего года в Новосибирской области упали объемы ввода жилья. Такая тенденция наблюдается почти по всей Сибири, узнали в Новосибирскстате.

В Новосибирскстате подвели итоги за первое полугодие в строительной отрасли СФО, в частности, статистики посчитали, какой объем жилья ввели за 6 месяцев в регионах Сибири. Несмотря на то, что Новосибирская область на 21,4% ввела жилых помещении меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года, регион все еще остается лидером по числу новостроек в округе. На область приходится 23,5% всех новых жилых помещений, или 616,6 тыс. кв. м. Красноярский край по этому показателю поставлен на второе место с 408,3 тыс. кв. м, что составило 15,4% всего введенного жилья в СФО за полгода. Тройку лидеров замкнул Кузбасс, где строители сдали в эксплуатацию 385,6 тыс. кв. м.

Меньше всего площадей приходится на Хакасию и Тыву – 1,9% и 1,2% соответственно. При этом республики показали стабильные показатели либо рост ввода жилых помещений. Например, у Тывы введено жилья только на 5,5% меньше, чем в первом полугодии 2016-го, а у Хакасии – на 16,7% больше. Положительная динамика наблюдается и в Забайкальском крае, где показатель прошлого периода превышен в 2,3 раза.

В целом же, если говорить о всём Сибирском федеральном округе, то объемы ввода снизились на 17,4%. В округе введено 2,6 млн. кв. м.

Отметим, что в связи с принятыми госдумой РФ законом о компенсационном фонде, рынок новостроек может сократиться, в частности, новосибирский – в три раза.

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