Новосибирскстат опубликовал данные по динамике цен на потребительском рынке региона в июле 2017 года, а также за первое полугодие. Инфляция составила 2,3%.

В Новосибирской области за прошедший месяц значительнее всего выросли цены на платные услуги населению. Так, на треть подорожал отдых в пансионатах (на 30,3%). Консультация у юриста стала дороже на четверть – 25,1%, а полет в салоне экономического класса самолета – на 23,2%.

Что касается продуктовой корзины новосибирцев, то теперь больше нужно заплатить за морковь (на 18,3%), апельсины (на 8%), сахар-песок (на 7,6%), лук репчатый (на 7,5%), шоколад (на 5,7%). Однако в этой категории наметилось и снижение цен на белокочанную капусту (на 43,6%), огурцы (на 24,1%), помидоры (на 14,5%), виноград (на 12,9%), бананы (на 11,2%), картофель (на 7,3%).

Среди непродовольственных товаров произошел не такой значительный рост цен. Здесь он колеблется от 2,6% до 4,7% — детские подгузники (на 4,5%), шины для легкового автомобиля (на 3,9%), шариковые авторучки (на 2,7%), мужские куртки утепленные (на 2,6%). По информации Новосибирскстата, снижение цен отмечено на металлочерепицу (на 6,6%), зубную пасту (на 5,3%), кроссовки для взрослых из натуральной кожи (на 4,3%).

Если говорить о динамике цен за первое полугодие, то инфляция составила 2,3%. Цены на продовольственные товары увеличились на 2,8%, непродовольственные – на 0,7%, платные услуги населению – на 4,3%.

Для населения за первые полгода 2017-го стала дороже обходиться плодоовощная продукция (на 20,2%), среди которой особенно заметно подорожали картофель (в 2,4 раза), морковь (в 2,2 раза), лук репчатый (в 2,1 раза), капуста белокочанная (на 88,7%), свекла столовая (на 57,6%), яблоки (на 42,4%), апельсины (на 32,3%), лимоны (на 26,5%), груши (на 19%). Тем не менее снижение цен отмечено на огурцы (на 54,1%), чеснок (на 40,3%), крупу гречневую (на 17,3%), помидоры (на 16,6%), яйцо куриное (на 12,6%).

Касаясь платных услуг населению, в Новосибирскстате отмечают, что падение цен замечено на аренду однокомнатной (на 6,6%) и двухкомнатной (на 4,9%) квартир, плату за пользование потребительским кредитом (на 5,5%), поездку в Таиланд (на 3%), автобусную экскурсию по городам Европы и услуги санатория (на 2,7%). Однако население теперь больше платит за перелет (на 62,6%), лечебный массаж (на 18,5%), посещение музея, выставки (на 16,7%), поездку в Грецию (на 13%).

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