Под Новосибирском детский лагерь работал с многочисленными нарушениями

Новосибирский Роспотребнадзор выявил 13 нарушений у детского лагеря «Юбилейный», расположенного в Бердске. В отношении организации, оказывающей услуги в лагере, возбуждено уголовное дело.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, осуществляя проверку деятельности детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» в Бердске, выявили 13 правонарушений. Напомним, именно этот лагерь в июне был в сводках новостей, когда дети, отдыхающие в нем, заболели ринофарингитом. Оказывающее услуги в этом детском лагере ООО «Санаторий Рассвет» получило семь постановлений о привлечении к административной ответственности, кроме того, в отношении организации возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. По причине вспышки инфекции в отношении компании также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время лагерь уже работает, а его руководство возместило родителям стоимость путевок за неоказанные услуги. С 6 августа в лагере начала работу четвертая смена. В ведомстве сообщили, что «Юбилейный» будет обязан принять на безвозмездной основе на 4 дня всех детей, чей отдых был прерван, но во время осенних каникул.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter