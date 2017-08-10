Новосибирцев попросили назвать дороги, которым необходим ремонт

С 10 августа в Новосибирске стартовало голосование, где горожанам предложили выбрать дороги для ремонта в следующем году. Опрос проводится в третий раз.

Мэрия Новосибирска запустила голосование, которое продлится с 10 августа и по 10 сентября. В ходе голосования жители должны назвать дороги, требующие ремонта в 2018 году. Эта акция проводится уже не в первый раз. Так, по обращениям горожан осенью 2016 года и летом текущего года в нормативное состояние дорожники привели 37 проблемных участков.

Предложения по включению дорог в программу ремонта можно оставить на портале «Мой Новосибирск». На карте портала отображается, какие магистрали уже были отремонтированы и на каких работы планируются. Чтобы предложение дошло до администрации, необходима регистрация на портале. После этого пользователь сможет отметить прямо на карте проблемный участок, а также прикрепить фотографии дороги и описание. После окончания сбора предложений 10 сентября начнется второй этап акции, где горожане выберут из созданного списка те дороги, ремонт которым необходим в первую очередь.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter