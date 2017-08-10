Сергей Жвачкин назначил главного архитектора Томской области

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин назначил на должность главного архитектора региона своего заместителя. Новость о назначении опубликована на сайте областной администрации.

В администрации Томской области появилась новая должность – главный архитектор региона. Инициатором создания такого поста выступил минстрой РФ в 2016 году, однако в Томской области назначение произошло только вчера. Врио губернатора Сергей Жвачкин передал полномочия главного архитектора своему заместителю по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто.

«Область не должна и не может больше обходиться без главного архитектора. Это и требование федерального центра, и требование времени. Нам нужен системный подход в создании комфортной среды, профессиональное градорегулирование, в том числе в вопросах сохранения исторического наследия и развития территорий», — передала пресс-служба слова Сергея Жвачкина.

По словам врио губернатора, Паршуто должен в первые дни вступления в новую должность сформировать градостроительный совет при губернаторе, а также создать систему работы главных архитекторов муниципальных образований.

Евгений Паршуто с мая 2016 года работает заместителем губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, а до этого, с 2009 по 2015 годы занимал должность вице-мэра Томска.

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