Новая стратегия институтов развития поможет в диверсификации предприятий ОПК

Состоялось совещание о механизмах поддержки производств продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях ОПК Сибири.



Заместитель полпреда в СФО, инвестиционный уполномоченный Вадим Головко провел совещание, посвященное механизмам поддержки промышленности, в частности создания производств продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях ОПК.

Помимо представителей исполнительной власти регионов округа, в совещании участвовала Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», «Федеральный центр проектного финансирования», НПО «Конверсия», МШУ «Сколково» и руководители промышленных предприятий.

Одной из тем встречи стала новая стратегия для институтов развития «ВЭБ 2.0». Она призвана оказать содействие промышленным предприятиям за счёт поддержки проектов в сферах высоких технологий, экспорта и инфраструктуры. В частности, она включает обновление инвестиционного процесса и повышение качества экспертизы проектов. ВЭБ уже сотрудничает с «Улан-Удэнским авиационным заводом», «Швабе – Оборона» (Новосибирск), «Иркутским авиационным заводом», «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» (Железногорск) и ОАО «Омсктрансмашем».

Напомним, что сейчас одной из приоритетных задач считается использование потенциала предприятий ОПК для производства высокотехнологичной гражданской продукции. «Для достижения положительного результата необходимо создать условия для взаимодействия сибирских предприятий ОПК с институтами развития», – сказал Вадим Головко (цитируется по сообщению Сибирского ОИЦ). Также он отметил, что сопровождение предприятий на этапе подготовки проектов, их разработки и внедрения в производство позволит упростить работу.

О значимости диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса в интервью «КС» говорил полномочный представитель президента Сергей Меняйло.

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