Директор компании грузоперевозок в Новосибирске обвиняется в неуплате 50 млн руб. налогов

В Новосибирске перед судом предстанет директор ООО «А-Б Транс». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 млн руб., сообщает Следственный комитет по региону.



Директор ООО «А-Б Транс» обвиняется по статье об уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном размере.

Следствие считает, что в 2011-2013 годах директор компании по организации перевозок грузов, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, вел учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка. Он использовал реквизиты ряда подставных организаций, зарегистрированных с нарушением требований при заключении фиктивных договоров перевозки грузов.

«При подаче в налоговый орган деклараций по налогу на добавленную стоимость обвиняемый вносил в них заведомо ложные сведения о произведенных в указанный период предприятием расходах, незаконно получая основания для налогового вычета по НДС», — сообщает ведомство. Сумма уклонения от уплаты налогов оценивается в 50 млн руб.

Обвиняемый признал вину полностью. С целью возмещения вреда наложен арест на 29 грузовых транспортных средств на сумму более 45 млн руб.

Дело будет направлено в суд.

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