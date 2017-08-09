Скончался экс-министр ЖКХ Забайкальского края Андрей Резников

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, а ранее — заместитель председателя правительства Красноярского края и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Резников скончался в Москве. Об этом сообщает правительство Красноярского края.

Андрею Резникову было 49 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

Напомним, что Андрей Резников был заместителем председателя правительства, главой министерства энергетики и ЖКХ Красноярского края. Он уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу в 2014 году.

Андрей Резников родился в 1968 году в Норильске. С 1993 по 1995 год был директором по экономическим вопросам АО «Северное сияние» в Норильске. В 2001 году стал заместителем начальника финансового управления Заполярного филиала ОАО «Норильская горная компания». Затем до 2008 года работал начальником департамента экономического развития территорий города Норильска, заместителем главы города по развитию территорий, замом главы города по собственности, муниципальному заказу и торговле администрации Норильска. В июле 2008 года Андрей Резников получил пост министра жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, а с декабря 2012 года занимал должность зампреда регионального правительства. После увольнения из администрации региона в 2014 году он, вместе с экс-губернатором Львом Кузнецовым, перешел на работу в Министерство по делам Северного Кавказа. А в 2015 году стал руководителем совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Редакция «КС» выражает соболезнования родным и коллегам покойного.

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