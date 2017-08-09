Высокопоставленный чиновник из новосибирского управления Росреестра предстанет перед судом

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области сегодня сообщили, что дело бывшего заместителя областного управления Росреестра Дмитрия Ламерта передано в суд. Чиновник был задержан в мае прошлого года.

Суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении бывшего замруководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта. О том, что дело о махинациях с земельными участками, обративших на себя внимание правоохранителей в 2016 году, передано в суд, сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

«Установлено, что в 2013 году бывший заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области внес недостоверные сведения в кадастровую документацию о находящемся в государственной собственности земельном участке в пригороде Новосибирска и произвел его отчуждение в пользу третьих лиц», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что афера высокопоставленного чиновника с 1,7 тыс. га находящейся в государственной собственности земли причинила ущерб государству в размере 240 млн рублей, однако теперь по уточненным данным в МВД называют сумму ущерба в размере 560 млн рублей.

«Действия экс-чиновника позволили руководителю акционерного общества незаконно зарегистрировать право пользования этими землями общей площадью 1,7 тысячи гектаров для дальнейшей перепродажи. В результате противоправной деятельности государству причинен ущерб в сумме более 560 млн рублей», — говорится в сообщении правоохранителей.

В отношении руководителя акционерного общества уголовное дело выделено в отдельное производство. Сейчас он задержан в Аргентине.

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