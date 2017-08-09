С бывшего руководителя «Сибакадемстроя» потребовали более 1 млрд рублей

С заявлением в арбитраж о привлечении к субсидиарной ответственности экс-директора когда-то одной из крупнейших стройкомпаний Сибири обратился конкурсный управляющий.

С Дмитрия Лыкова, некогда занимающего пост генерального директора ЗАО «Сибакадемстрой» с момента его основания в 2008 году, требуют 1,2 млрд рублей. Конкурсный управляющий строительной компании Вячеслав Мартынов обратился в новосибирский арбитражный суд с заявлением, в котором попросил привлечь Лыкова к субсидиарной ответственности.

В документе, опубликованном в реестре сведений о банкротстве, говорится, что конкурсный управляющий так и не получил от Лыкова в установленные сроки документы, подтверждающие дебиторскую задолженность компании на 139,87 млн рублей. Кроме того, в арбитражный суд не поступило от него заявление о признании компании банкротом, что требовалось сделать не позднее июня 2013 года.

В апреле 2016 года главу строительной компании Советский суд Новосибирска приговорил к 5 годам лишения свободы. Застройщика обвинили в хищении чужого имущества в размере 100 млн рублей.

«Сибакадемстрой» — одна из старейших строительных организаций Новосибирска (основана в 1948 году). Среди наиболее крупных реализованных проектов — строительство верхней зоны Академгородка, Новосибирского завода химконцентратов и инфраструктуры Калининского района, поселка ВАСХНИЛ (ныне Краснообск). В 2005 году компанию у Дмитрия Лыкова купил бизнесмен Игорь Ким. В 2009 году ее собственниками уже стали совладельцы инвестиционной группы SM.group Юрий Коропачинский и Олег Кириллов. В 2010-м генеральный директор ООО «Партнер-Инвест» (Тюмень) Алексей Круковский приобрел через кипрский офшор 100%-ную долю в компании ООО «Оскар-С», которая владела 10,19% стройкомпании ОАО «Сибакадемстрой», и заключил договор с SM.group (53,17%). Оставаясь руководителем СП ОАО «Сибакадемстрой», Лыков в декабре 2008 года создал новую организацию ЗАО «Сибакадемстрой», но в июле 2014 года ООО СП «Сибакадемстрой» выиграло суд, который запретил использовать наименование, схожее с названием истца.

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