Сибирская генерирующая компания (СГК) примет дополнительно на обслуживание почти 320 км квартальных теплотрасс, принадлежащих МУП «Сибирская сбытовая компания» (ССК).

В предстоящий отопительный период часть тепловых сетей ССК будет обслуживать энергохолдинг СГК. О заключении договора аренды на 11 месяцев рассказал представитель Кузбасского филиала СГК Олег Бритвин. Согласно действующему с 8 августа договору в обслуживание энергохолдинга на 11 месяцев передается 319,5 км квартальных теплотрасс. Соответствующее решение было принято из-за критического состояния МУПа, находящегося в состоянии банкротства с долгами перед кредиторами в 2,7 млрд рублей.

«Мы полностью разделяем тревогу городских властей о состоянии муниципального теплосетевого комплекса, возможности проведения качественной летней ремонтной кампании для подготовки сетей ССК к зиме, поэтому приняли предложение главы Новокузнецка взять во временное обслуживание тепловые сети ССК на правах аренды», — рассказал о причинах аренды директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак, отметив, что взятый актив весьма «проблемный».

СГК в Новокузнецке владеет Кузнецкой ТЭЦ и ГТЭС «Новокузнецкая», обслуживает более 186 км магистральных тепловых сетей, поставляет тепло и горячую воду потребителям Кузнецкого, Заводского, части Орджоникидзевского, Центрального и Новоильинского районов.

Однако холдинг возьмет на обслуживание только те теплосети, которые находятся в контуре теплоисточника энергохолдинга — Кузнецкой ТЭЦ. По мнению руководства СГК, в теплосетевом сектора Новокузнецка сейчас достаточно проблем, среди которых мешающий привлечению инвестиций механизм компенсации выпадающих доходов (КВД), когда часть тарифа ресурсоснабжающим организациям должен компенсировать местный бюджет, однако эти средства поступают нерегулярно из-за дефицита. В компании считают, что одно за другим банкротство теплоснабжающих организаций происходит именно по этой причине. Теперь механизм КДВ собираются отменить. Об этом говорил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«Специалисты СГК уже приступили к оценке объема технологических мероприятий, которые необходимо выполнить на арендованных объектах для надежного вхождения в зиму. За оставшийся до начала отопительного сезона период на принимаемых теплотрассах ССК ремонтные работы будут проводиться максимально оперативно», — рассказали в пресс-службе энергохолдинга.

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