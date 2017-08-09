Губернатор Владимир Городецкий прокомментировал обращение к властям управляющих компаний Новосибирска, опасающихся рейдерского захвата со стороны московского холдинга.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня получил жалобу от 11 управляющих компаний Новосибирска, которые опасаются незаконного отъема их бизнеса путем рейдерского захвата со стороны оператора из Москвы. По словам главы региона, для работы по защите управляющих компаний необходимо в первую очередь подтвердить «безупречность работы самих управляющих компаний». Городецкий заострил внимание на том, что, когда перед жителями стоит выбор, с какой управляющей компанией заключить договор, — это именно выбор людей.

«Люди сами должны принимать решение и понимать, с кем они заключили договор», — сказал губернатор.

По информации Владимира Городецкого, на сегодня уже создана специальная рабочая группа, которая рассмотрит заявление управляющих компаний на предмет рейдерского захвата.

«То, что мы будем противостоять и предпримем все меры, при том жесткие, по недобросовестной конкуренции — это однозначно. Наша позиция будет жесткая», — подчеркнул глава региона позицию властей при выявлении недобросовестной конкуренции.

Он напомнил о рассмотрении этого вопроса и полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло, который уже провел совещание по проблеме, где так же обозначил жесткую позицию к попыткам рейдерского захвата бизнеса.

«Создание монополии – это всегда плохо. Должна быть альтернатива оказания услуг. Да, всюду их качество разное, но монополизация какого-либо большого объема услуг к хорошему не приведет», — заключил Владимир Городецкий.

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