В Хакасии задержан депутат горсовета, подозревающийся в незаконной банковской деятельности

Следственный комитет по республике Хакасия сообщает об уголовном деле, возбужденном в отношении пяти участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Один из подозреваемых — депутат городского совета Абакана.



Следствие считает, что с августа 2015 года по март 2017 года организованная группа вела в Абакане (Хакасия) незаконную банковскую деятельность. Они осуществляли обналичивание и транзит денежных средств через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированы на участников группы или на подконтрольных подставных лиц. «В рамках отведенной каждому роли, злоумышленники, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, производили снятие наличных денежных средств с указанных расчетных счетов», — сообщается на сайте ведомства.

Извлеченный преступной группой доход оценивается в 39 млн руб.

По некоторым данным, депутатом, о котором идет речь, может оказаться координатор Абаканского отделения ЛДПР Михаил Компаниец.

Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом, а расследование дела продолжается.

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