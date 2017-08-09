Началось рассмотрение дела о банкротстве Альберта Кошкина

Арбитражный суд Новосибирской области приступил к рассмотрению иска «Экспобанка» о банкротстве председателя совета директоров «Сибмоста» Альберта Кошкина.

О том, что ООО «Экспобанк» потребовал признать банкротами как физических лиц Владислава Кошкина и Альберта Кошкина, «КС» уже сообщал ранее.

В итоге после ходатайства представителя ответчика, рассмотрение дела было отложено до 6 сентября в связи с частыми командировками Альберта Кошкина. «Вместе с тем представитель ответчика выразил мнение, что целью банкротного иска Экспобанка стало не введение процедуры, а взыскание задолженности», — сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Напомним, что размер требований банка составляет 178,7 млн руб.

На банкротство Владислава Кошкина также подано заявление «Экспобанком». Заседание по его делу состоится 15 августа.

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