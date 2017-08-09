Автомобильный рынок Сибири наконец вышел в «плюс». То, чего так долго ждали его участники, свершилось. Однако стоит ли это считать поводом для безграничного оптимизма и можно ли говорить о том, что автомобильный рынок уже прошел процесс естественного оздоровления и трансформации?

По итогам 2017 года рынок новых автомобилей Сибири вырос на 8,6%, что больше, чем в среднем по стране. Всего в регионе было продано порядка 40 тысяч новых автомобилей.

Практически пятая их часть оказалась сконцентрирована в Кемеровской и Новосибирской областях (по 19%), чуть меньше — в Красноярском крае (18%). Если рассматривать регионы в динамике, то лучше всего выправились продажи в Кемеровской области (+19%). В середнячках — Новосибирская (+8%) и Омская (+7,4%) области. В то же время некоторые регионы Сибири, напротив, продемонстрировали небольшое падение, например, Иркутская область (–4%).

Лидеры и аутсайдеры по приросту

Среди брендов, продемонстрировавших наибольший рост в первом полугодии 2017 года, можно выделить Cadillac (+240%), Isuzu (+179%), Porsche (+124%), Jaguar (+124%), однако во многом такие результаты обусловлены эффектом низкой базы. Например, у компании Porsche в отчетном периоде приступили к работе новые дилеры в двух из трех городов присутствия — «Крепость» (Красноярск) и «Премиум-парк» (Новосибирск), которые восстановили долю производителя, потерянную после сворачивания предыдущих партнеров — «Престиж Авто» (Красноярск) и «Евро-Спорт-Моторс» (Новосибирск).

По-настоящему высокий рост показали немецкая марка Volkswagen (+37%), японская Mazda (+32%), а также корейские Hyundai (+27%) и KIA (+27%).

В то же время в аутсайдерах оказалась корейская марка SsangYong (–92%) из-за прекращения поставок, а также китайские Changan (–73%), Brilliance (–73%) и Geely (–68%). Также потеряла рынок японская Honda (–69%) из-за перехода на прямые поставки из Японии.

Заветная «десятка»

На первом месте по продажам в Сибири осталась отечественная «Лада», объемы реализации которой увеличились на 17%, что выше общероссийских темпов. Основными «рабочими лошадками» стали модели Granta и Vesta, хотя в десятку самых популярных в целом на российском рынке моделей вошел и кроссовер XRAY. Лидером по количеству проданных «Лад» является Красноярск — в первом полугодии своих покупателей нашло свыше 1200 машин. Во всех остальных городах продажи не преодолели отметку в 1000 машин. Тем не менее практически во всех регионах Сибири «АвтоВАЗу» удалось уверенно удержать первое место по продажам. Лишь в Иркутске, с одной стороны, исторически предрасположенном к японским автомобилям, а с другой — к полноприводным, «Лада» уступила и отечественному УАЗу, и японской Toyota, и корейской KIA.

Второе место в абсолютном зачете и первое среди иномарок занял корейский Hyundai, хотя еще год назад он лишь шел по списку четвертым. В первом полугодии продажи автомобилей этого бренда увеличились на 27%. Хедлайнером роста выступил не только новый Solaris, но и Creta. Четверть всех реализованных машин остались в Новосибирске. Именно в этом городе наряду с Красноярском и Кемеровым Hyundai удалось удержать позиции на уровне общесибирских. Однако далеко не во всех регионах округа результаты оказались настолько радужными. Так, в Омске марка только 4-я, в Иркутске — 6-я, а Томск марка и вообще потеряла с точки зрения продаж. Не случайно Hyundai объявил тендер на поиск новых партнеров в Сибири, что должно позволить производителю взять реванш в тех регионах, где его позиции пока не столь сильны.

Замыкает Топ-3 партнер бренда Hyundai — корейская компания KIA. Несмотря на то что в целом по России KIA является самой популярной иномаркой, в Сибири ей по-прежнему пока не удается выбиться в лидеры, несмотря на все старания. Тем не менее за первые шесть месяцев текущего года продажи KIA, как и Hyundai, выросли на 27%, что позволило ей переместиться с 5-го на 3-е место. И это уже достойный результат. Основным драйвером роста, как и раньше у KIA, выступает модель RIO. Что касается вклада в общий результат отдельных регионов, то явного лидера в количественном выражении здесь нет — Новосибирск, Красноярск и Кемерово обеспечили примерно равную долю в общий результат. А вот если посмотреть на доли рынка в отдельных регионах присутствия, то здесь есть свой пример для подражания. В Омске усилиями двух своих действующих дилеров марка впервые стала самым популярным иностранным брендом, обогнав и Hyundai, и Toyota. Этот пример могли бы взять на вооружение алтайские дилеры марки. Так, несмотря на наличие двух партнеров в Барнауле, корейская марка там лишь 5-я по списку.

Лишь на 4-м месте в рейтинге размещается японская Toyota, продажи которой выросли в Сибири всего на 1,5%. Эта цифра кажется малой, однако и ее можно считать успешной, потому что по России продажи Toyota вообще упали. На позициях компании в Сибири сказалась продолжающееся отсутствие официального дилера в Барнауле, ослабление позиций в Красноярске и Омске, где марка теперь занимает лишь 5-е место. Более того, несмотря на наличие двух дилерских центров группы компаний «Крепость», Toyota реализовала в Красноярске в 1,6 раза меньше автомобилей, чем в Новосибирске, где марку представляет московский «Автомир». На этом фоне марка очень уверенно себя чувствует в Иркутске (2-е место) и Томске (2-е место). Покупатели прежде всего предпочитают уже привычные модели RAV4 и Camry. А с учетом грядущего перезапуска марки в Барнауле можно ожидать, что по итогам года Toyota выйдет в более уверенный «плюс».

С 7-го на 5-е место за год переместился ближайший партнер «АвтоВАЗа» — французский Renault, сумевший нарастить продажи на 8%. Их локомотивом стал Duster, за которым следуют Kaptur, Sandero и Logan. Больше всего расположены к автомобилям французской марки стали жители Красноярска (4-е место) и Иркутска (5-е место). В Красноярске марку отныне представляет только один партнер — компания «Сиал-Авто», открывшая осенью прошлого года второй салон Renault и сумевшая усилить позиции марки. Слабее среди других регионов Сибири чувствует себя марка в Томске, занимая там лишь 9-е место.

Есть куда расти марке и в Новосибирске, где ранее Renault представляли два дилера — «Автомир» и «МАКС Моторс». Это в том числе позволяло бренду некоторое время являться лидером по продажам среди иномарок. Об этом помнят и в руководстве дистрибьютора, делегация которого в конце июля Новосибирск посетила Новосибирск. Поэтому можно ожидать, что скоро у марки может появиться второй партнер в городе. Впрочем, даже с одним партнером в Новосибирске Renault показал в городе такой количественный результат, до которого не дошли другие регионы округа.

При анализе состояния автомобильного рынка Сибири «КС» опирается на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), учитывающие продажи, осуществляющиеся официальными дилерами автомобильных брендов на территории России. Также «КС» использует информацию агентства «Автостат.Инфо», которое предоставляет данные по количеству регистраций новых автомобилей на территории региона.

В Сибири сохраняется интерес и к продукции УАЗа. Если в целом по России ульяновскому автозаводу не удалось попасть в десятку, то в Сибири УАЗ — шестой. Это, конечно, не второй результат, как год назад, но, тем не менее, все равно достаточно высокие позиции, хотя в целом продажи автомобилей бренда упали почти на четверть. Увереннее всего бренд себя чувствует в Иркутске, где занимает 1-е место по продажам, обгоняя все остальные бренды. Именно в этом регионе «осела» пятая часть всех проданных УАЗом в Сибири автомобилей. Любят УАЗы и в Алтайском крае, где марка занимает 2-е место, уступая только «АвтоВАЗу». Слабее всего относительно других брендов марка чувствует себя в Омске, где силами трех дилеров она располагается лишь на 11-м месте.

На 7-й строчке оказался японский бренд Nissan, продажи которого упали на 6%. Чаще всего выбор в пользу этой марки делали покупатели в Новосибирске (3-е место, оставив позади Toyota), и Барнауле (4-е место). На этом фоне у марки есть возможности для роста в Красноярске, где она усилиями «Арсенал Груп» сейчас занимает только 9-е место. Однако слабее всего бренд себя чувствует в Томске, откатившись на 12-ю строчку. На этом фоне японская марка приняла решение о расторжении дилерского договора со своим томским партнером — группой компаний «Автосан». Среди моделей у Nissan лучше всего продаются Quashqai и X-Trail, причем примерно с равными результатами.

Восьмое место занял отечественный ГАЗ, увеличивший продажи на 21%. Коммерческую линейку компании наиболее активно покупали в Омске (3-е место) и Томске (5-е место). Ниже относительно других регионов располагается марка в Новосибирске (9-е место). По объем продаж ГАЗов город уступил менее выдающемуся с точки зрения покупательской способности Омску.

На 9-й строчке впервые оказался немецкий Volkswagen, нарастивший продажи на 37%. Это стало рекордом среди участников Топ-10. Впрочем, в целом по России Volkswagen выдвинулся еще лучше, заняв 6-е место. Чаще свой выбор в пользу немецкой марки делали в Красноярске (6-е место), где ее представляет «Медведь-Холдинг», и Томске, где ее дилером является Автоцентр «Евразия» (4-е место). Если смотреть на марку в разрезе моделей, то основной объем ей обеспечивают Polo и Tiguan.

Замыкает Топ-10 марка Chevrolet. Хотя в целом по России ей уже не удается выбиться в десятку лидеров, в Сибири позициям Chevrolet, судя по всему, пока ничего не угрожает. Несмотря на то что ее продажи целиком обеспечиваются моделью Niva, бренду удается не только оставаться в десятке, но даже демонстрировать хоть и небольшой, но прирост продаж. Лучше всего «Нива» себя чувствует в Иркутской области (6-е место), где особенно любят полноприводные автомобили. Менее успешно Chevrolet присутствует в Кемерове (11-е место) и Новосибирске (11-е место).

Премиум-сегмент

На фоне почти 9%-ного роста рынка продажи премиум-брендов в Сибири выросли лишь на 3%. При этом расстановка сил в сибирском премиум-сегменте значительно отличается от общероссийской. Так, если в целом по России первое место уверенно занимает немецкий Mercedes-Benz, то в Сибири на первой строчке японская марка Lexus. Однако назвать результаты этой марки выдающимися нельзя — в количественном выражении она потеряла за год 11%. Более того, бренд в 2016 году потерял партнера в одном из опорных для себя городов присутствия — Новосибирске, а также до сих пор не возобновил присутствие в Барнауле. Однако несмотря на это, «Лексусу» удалось удержать первое место. На результатах марки сказались показатели в других городах Сибири. Так, в Иркутске Lexus не только обогнал другие премиум-бренды, но вошел в Топ-10 самых популярных брендов, обогнав такие массовые марки, как Volkswagen, Skoda, Ford, Mitsubishi. Многообещающими выглядят результаты бренда в Томске, где Lexus торжественно открыл новый полнофункциональный салон, и Омске, где это предстоит в самое ближайшее время.

Второе место среди премиум-брендов заняла марка BMW, которой удалось увеличить продажи на 2%. 70% всех продаж пришлись на Новосибирск и Красноярск, где марку официально представляет «Медведь-Холдинг». Причем в родном для дилера Красноярске продажи в итоге оказались ниже, чем в Новосибирске. Остальные города (Барнаул, Иркутск, Омск) находятся позади, а в Кузбассе у марки пока так и не появился новый партнер. Как и писал «КС», вероятнее всего, им станет «Медведь-Холдинг».

Следом за Lexus и BMW в списке расположился Mercedes-Benz, продажи которого увеличились на 8%. Наибольший вклад в совокупные продажи внес Иркутск, в котором остался практически каждый третий проданный в Сибири Mercedes-Benz. Интересы этого бренда в регионе представляет «Первая Автоколонна» и «Байкалит» (по направлению коммерческого автотранспорта). Достигнутые показатели превышают продажи исторически самого крупного дилера Mercedes-Benz в Сибири — компании «СТС-Автомобили», официально представляющей бренд в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. На долю дилера пришлась четверть всех проданных в Сибири «Мерседесов».

Сибирские результаты Mercedes-Benz можно считать низкими на фоне общероссийких. В целом по стране марка заняла в общем зачете 11-е место, а ее автомобили продавались лучше, чем УАЗы, «Мазды», «Мицубиши» и автомобили других марок. Правда, при всем этом объемы реализации, в отличие от Сибири, упали на 7%.

На четвертой строчке среди премиум-брендов, как и в целом по России, расположилась марка Audi, продажи которой упали на 14%. В целом по стране они сократились на четверть. Среди городов Сибири марка пока так и не восстановила присутствие в Новосибирске, Омске и Томске. 40% всех продаж пришлись на Красноярск, но и там Audi в итоге уступила Lexus, BMW и Mercedes-Benz. Увеличению объемов реализации должен способствовать недавний вывод на рынок нового Q5, а также возобновление присутствия марки в Новосибирске во второй половине 2017 года.

Замыкает Топ-5 британский Land Rover, увеличивший продажи на 12% на фоне небольшого падения в целом по России. Почти 40% всех продаж приходится на Красноярск, где марку представляют два дилера — «Крепость» и «Арсенал Груп». Примерно столько же приходится и на компанию «Альбион Моторс», представляющую Land Rover в Барнауле и Новосибирске.

За пределами Топ-5 оказались такие марки, как Cadillac, Jaguar и Porsche, однако каждой из них удалось удвоить продажи. Такие результаты, как уже было сказано, во многом объясняются эффектом низкой базы. Что касается Cadillac, то среди городов Сибири официально бренд представлен в Красноярске и Новосибирске, на который пришлось 80% всех объемов реализации автомобилей этой марки. Официальным дилером Cadillac в этом городе является компания «НСК-Авто».

Самые крупные дилеры

«КС» традиционно составил рейтинг самых крупных автодилеров Сибири. Критерием для ранжирования участников Топ-10, как обычно, является занимаемая дилером доля рынка в основном географическом регионе своего присутствия. Этот показатель считался на основе данных по продажам автомобильных марок в количественном выражении с учетом сегмента коммерческих автомобилей.

Первое место в рейтинге заняла омская ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана. За год портфель дилера пополнился брендами Citroen и Ford. Однако прочный фундамент «Евразии» формируют такие бренды, как Nissan, Renault, Datsun и Hyundai.

С четвертого на второе место с 28% рынка переместился красноярский «Медведь-Холдинг» Николая Бякова, теперь уже успешно осуществляющий экспансию за пределами родного Красноярского края. Укреплению позиций «Медведя» поспособствовало и полученное холдингом дилерство «Лады».

Замыкает Топ-3 московский «Автомир», который еще год назад находился лишь на 5-й строке. На фоне ухода конкурентов компания планомерно наращивает свое присутствие в Новосибирске. Благодаря закрытию «МАКС Моторс» усилились позиции Renault и Volkswagen, уверенно себя чувствует Toyota. Кроме того, состоялся запуск Skoda и готовится к открытию Audi.

Следом идет возглавляемая Фанией Сапожниковой кузбасская группа «Сибинпэкс», которая четко и планомерно продолжает усиливать свои позиции. Последним «приобретением» дилера стал успешный сегодня бренд Hyundai. С учетом расторжения дилерского договора с компанией «Гранд Моторс» улучшаются возможности «Сибинпэкса» и по бренду Renault.

В конце Топ-5 находится бывший лидер рейтинга — алтайский «АНТ» Александра Поддубного. Продажа подразделения Lada уже не позволяет холдингу лидировать количественно, зато свои действующие бренды компания удерживает.

На 6-й строке обосновалась иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр»). Фундаментом роста дилера стали бренды Toyota и Lexus, у которых особенно сильны позиции в Иркутске.

Седьмую строку занял томский автоцентр «Сто Коней» («Арсенал ЛТД») Николая Воронкова, в портфеле которого всего лишь три бренда — KIA, Chevrolet и Ford. Примечательно, что «коням» удалось обскакать сразу двух самых крупных с точки зрения портфеля мультибрендовых томских дилеров — ГК «Автосан» и Автоцентр «Евразия».

Следом за автоцентром обосновался другой томский дилер — «Элке Авто». Таких результатов компании Виктора Маршева удалось добиться за счет высоких продаж Toyota и успешного старта Mazda.

На девятой позиции расположилась иркутская ГК «Агат-Авто» Александра Богатырева с брендами Nissan, Datsun и KIA. А замыкает Топ-10 другой иркутский игрок и традиционный участник нашего рейтинга — ГК «Россо» Сергея Галухина.

Примечательно, что результаты рейтинга красноречиво говорят о том, что величина портфеля представляемых брендов уже не определяет успешность авторитейлера. Крупные и в прошлом влиятельные мультибрендовые холдинги занимают места, все более близкие к концу рейтинга, или просто из него выбывают. В то же время небольшие игроки с несколькими, но устойчивыми брендами, как например Toyota, занимают все более сильные позиции в рейтинге. Например, в Топ по итогам первого полугодия уже не попала томская ГК «Автосан», официально представлявшая бренды Nissan, Renault, Hyundai, Mitsubishi, Citroen, SsangYong, Great Wall. Зато впервые в рейтинге оказалась ГК «Элке-Авто», портфель которой состоит всего из трех брендов — Toyota, Lexus и Mazda.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter