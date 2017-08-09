За шесть месяцев 2017 года в Новосибирской области было выдано 10,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что на 12,5% больше чем за аналогичный период 2016 года, сообщает консалтинговое агентство «R-Аналитика».

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в Новосибирской области по итогам шести месяцев 2017 года составил 17,9 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 20,6%.

Средневзвешенный срок кредитования по сравнению с прошлогодним показателями остался практически неизменным и составил 197 месяцев (16 лет 3 месяца). Средневзвешенная ставка по ипотечному жилищному кредиту — 11,48%, она снизилась на 1,24 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, подчеркивают в «R-Аналитике».

Вместе с тем, растет задолженность по выплатам ипотечных жилищных кредитов. На начало июля 2017 года она составила 112,4 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем в июле 2016 года. Также растет и просроченная задолженность: по данным на июль текущего года она составляла 1,2 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем в прошлом году.

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