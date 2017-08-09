Красноярский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании

В аэропорту Емельяново определили авиакомпании, которые меньше других задерживали рейсы. Рейтингом поделилась пресс-служба аэровокзала.

Авиакомпания «Аврора», выполняющая рейсы из Красноярска в Хабаровск, признана аэропортом Емельяново самой пунктуальной. Ее время взлетов и посадок соответствовало заявленному расписанию в 90,5% случаев. На второй строчке расположилась «Победа», недавно анонсировавшая рейсы из Новосибирска в Красноярск. Авиакомпания выполнила 85,2% своих рейсов без задержек. ТОП-3 замкнул авиаперевозчик «Ямал», выполняющий рейсы в Москву, Новосибирск и Екатеринбург. Здесь показатель «пунктуальности» 84,6% рейсов без задержек. В десятку пунктуальных перевозчиков попали также «Ангара», Nordstar, «Россия», «Уральские авиалинии», Uzbekistan Airways, «ЮТэйр», «Аэрофлот», выполнившие более 75% рейсов согласно расписанию.

Что касается объема рейсов, то чаще всего из Емельяново летает его базовый партнер NordStar, совершивший 1189 рейсов. После него следует «Аэрофлот» с 459 рейсами. Бронза досталась базовому партнеру новосибирского аэропорта Толмачево авиакомпании S7 – 409 рейсов.

Напомним, РИА Рейтинг составляли аналогичный ТОП пунктуальности авиакомпаний. Тогда золото присудили S7 Airlines.

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