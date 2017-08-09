До Сибири докатились отголоски землетрясения в Китае

Новосибирцы пишут в социальных сетях о том, что на верхних этажах многоэтажных домов сегодня рано утром ощущалось землетрясение. Также отголоски подземных толчков чувствовались в Кемеровской области и Алтайском крае. МЧС сообщает, что угрозы нет.

В паблике «АСТ-54» вконтакте читатели сообщают, что ощущали землетрясение около 6 утра. Об этом пишут жители разных районов Новосибирска, проживающие на верхних этажах. Землетрясение также почувствовали жители Кемеровской области и Алтайского края. Более сильные толчки были зафиксированы в Ленинске Кузнецком (Кемеровская область) — пострадавших и разрушений нет. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, на Кузбассе из-за землетрясения приостановлены работы на угольных предприятиях с подземной выработкой и все взрывные работы.

Напуганные горожане стали звонить в дежурную часть. Однако, новосибирское МЧС сообщает, что явление опасности для жителей Новосибирской области не представляет. Предполагается, что до Новосибирска докатились отголоски землетрясения в Китае. Там толчки магнитудой 7 привели к серьезным последствиям: 12 человек погибли, 175 пострадали, 24 тыс домов разрушены (в том числе туристический отель), эвакуировано 39 тыс чел.

Интерфакс отмечает, что сибирские геофизики зафиксировали серию повторных подземных толчков на северо-западе Китая. Толчки произошли в 2:44 по Москве (магнитудой 6,1), в 3:22 и 3:40 (магнитудой 5,4 и 5). Также отмечено землетрясение магнитудой 3,4 на востоке Казахстана.

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