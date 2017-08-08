Арестован управляющий сетью Traveler’s Coffee Евгений Михиенко

Управляющий новосибирской сетью кофеен Traveler’s Coffee и владелец питерской сети кофеен «Идеальная чашка» Евгений Михиенко был арестован в Москве по подозрению в покушении на мошенничество. Он пробудет в СИЗО до 13 сентября.

Евгений Михиенко является управляющим новосибирской сетью кофеен Traveler’s Coffee, а также владельцем питерской сети кофеен «Идеальная чашка». До прихода в кофейный бизнес он работал в «Сибирском береге» и являлся руководителем компании «Яркая звезда», мастер-франчайзи Carls JR в России. В январе 2015 года собственники «Яркой звезды» приняли решение о ее закрытии, а массовым увольнением сотрудников сети в Санкт-Петербурге заинтересовалась городская прокуратура. В итоге основатели «Яркой звезды» Вадим Сухарев, Александр Кычаков и Юрий Ан направили свои личные средства для урегулирования ситуации с задолженностью перед сотрудниками.

Евгений Михиенко был задержан в Москве по делу о покушении на мошенничество, связанном с использование товарного знака Traveler’s Coffee, сообщает ИА ТАСС. Московский Следственный комитет и МВД не успели ответить на официальные запросы и подтвердить арест. В Traveler’s Coffee и «Идеальной чашке» получить комментарии на момент написания материала также не удалось. Между тем суд определил для управляющего кофеен меру пресечения в виде ареста до середины сентября.

Ранее по делу о мошенничестве, связанном с незаконным использованием товарного знака Traveler’s Coffee, (тогда в отношении неустановленного круга лиц) проходили обыски в новосибирском офисе компании и дома у Евгения Михиенко. Сам же конфликт вокруг прав на бренд Traveler’s Coffee, длится уже не первый год. «КС» подробно освещает ход корпоративного конфликта вокруг этой сети. Последней фазой спора было то, что суд передал права на бренд директору компании «Трэвелерс кофе Москва» Анвару Пириеву, а Евгений Михиенко пытался обжаловать это решение. Напомним, что сеть была разделена на две части из-за корпоративного конфликта действующих учредителей Traveler’s Coffee, интересы которых представляет Евгений Михиенко, и сооснователя Traveler’s Coffee Анвара Пириева. На текущий момент владельцем товарного знака на всей территории распространения сети является ООО «Трэвелерс кофе Москва» во главе с Анваром Пириевым. Но глава новосибирской сети Traveler’s Coffee Евгений Михиенко не согласен с этим и намерен добиваться отмены этого решения в Верховном суде РФ.

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