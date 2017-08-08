С сентября возобновятся прямые рейсы из Новосибирска в Пермь

С 1 сентября два раза в неделю из аэропорта Толмачево будут осуществляться рейсы по маршруту Новосибирск-Пермь. Авиакомпания S7 уже открыла продажу билетов.

Авиакомпания S7 будет обслуживать очередной региональный рейс из Новосибирска. Сегодня стало известно о возобновлении прямого рейса по маршруту Пермь-Новосибирск-Пермь. Ранее его обслуживала авиакомпания ЮВТ Аэро. Возможностью воспользоваться рейсом пассажиры смогут два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Заметим, согласно информации аэропорта Перми, по такому графику полеты будут осуществляться до 28 октября, а затем с 29 октября по 22 марта произойдут перестановки в расписании: в этот период полеты перенесут на четверг и воскресенье. Полет в течение 3 часов будет осуществляться на новом судне в воздушном парке авиакомпании — Embraer-170. На сайте S7 указано, что минимальный тариф незначительно превысит 5,5 тыс. рублей.

Напомним, прямое сообщение с городом Предуралья отсутствовало с июня 2017 года: с ноября 2016-го и по июнь 2017 года оператором направления был авиаперевозчик ЮВТ Аэро. На этот раз субсидия на перевозки в размере 6,8 млн рублей досталась S7.

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