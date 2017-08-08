Бинбанк увеличил месячный оборот на рынке e-commerce до 5 млрд рублей

Оборот Бинбанка на рынке интернет-эквайринга за июль 2017 года достиг рекордных 5 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля Бинбанка на российском рынке онлайн-платежей выросла до 7%, таким образом, банк вошел в число крупнейших российских интернет-эквайеров. Оборот за июль составил 5 млрд рублей. Таких результатов удалось достичь за счет активного сотрудничества с крупным онлайн-ритейлом, внедрения современных технологических решений и привлекательных условий подключения интернет-эквайринга.

Согласно данным исследования транзакционной активности клиентов Бинбанка в e-commerce, свыше 50% объемов интернет-покупок — это покупки, не требующие услуг курьерской доставки: онлайн-контент, игры, авиа-билеты, оплата мобильного телефона и интернета.

«Российские ритейлеры активно развивают интернет-торговлю, объемы онлайн-платежей в которой достигли 1 трлн рублей за 2016 год. Клиенты предпочитают покупки в интернете, и большая часть из них оплачиваются безналичным способом. Мы видим, что доля карточных транзакций в e-commerce растет, и мы ожидаем, что этот рынок будет органически увеличиваться на 30% ежегодно. В течение 4-5 лет большая часть интернет-покупок станут безналичными», — прокомментировал начальник управления развития электронной коммерции Бинбанка Алексей Соловей.

Отличительной особенностью интернет-эквайринга Бинбанка является открытый API, который позволяет быстро интегрировать технологическое решение в код интернет-магазина.

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