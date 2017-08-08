Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Новосибирской области на получение дополнительных средств на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов, рассказали в пресс-службе облправительства.

Еще 9,5 млн рублей получит Новосибирская область, чтобы провести энергоэффективный капитальный ремонт в 11 многоквартирных домах. В частности, деньги достанутся домам, расположенным в Искитиме, Бердске, Краснообске и, собственно, Новосибирске. Заявку региона в конце июля одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«Государственная поддержка будет предоставлена тем многоквартирным домам, которые подтвердят экономию затрат на коммунальные ресурсы при эксплуатации отремонтированных инженерных систем не менее 10%. При таком уровне экономии ресурсов государственная поддержка может составить от двух до четырехкратного размера от суммы полученной экономии», — пояснили в пресс-службе регионального правительства.

По информации пресс-службы, в трех домах из 11 работы уже завершаются. Скоро подрядчики будут сдавать объекты.

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