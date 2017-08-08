Новосибирский метрополитен планирует повысить стоимость проезда до 23 рублей

Проезд в метро в Новосибирске может стать дороже на три рубля. Такое обращение руководство новосибирской подземки направило властям Новосибирской области.

Сейчас проезд в новосибирском метрополитене обходится горожанам в 20 рублей за одну поездку. Последнее повышение тарифа произошло в 2015 году. Тогда стоимость проезда увеличилась на два рубля. На сегодня позиция руководства метро сводится к тому, что необходимо вновь повысить стоимость проезда. И на этот раз на три рубля. Таким образом, за одну поездку теперь придется заплатить 23 рубля. Об этом «КС» сообщил областной департамент по тарифам.

«МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» обратилось в департамент по вопросу повышения стоимости проезда с 20 руб. до 23,0 рублей за одну поездку», — рассказали в департаменте.

В текущий момент этот вопрос рассматривается, а также проводится экспертиза и проверка экономической обоснованности такого повышения. В ведомстве пообещали, что экспертное заключение будет рассмотрено на заседании правления департамента.

Отметим, что ранее, открывая отремонтированный вход станции «Студенческая», мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о сохранении прежней стоимости проезда по крайне мере до конца года.

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