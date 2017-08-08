Обманутые дольщики с ул. Тульской в Новосибирске остановили голодовку

Инвесторы, вложившиеся в строительство дома на ул. Тульская, 80-82, прекратили голодовку. Дольщики ждут реакции из администрации президента.

Напомним, что обманутые дольщики возобновили голодовку 24 июля у здания правительства Новосибирской области. До этого акция 4 дня длилась на площади Ленина и прекратилась после создания рабочей группы при региональном минстрое.

По итогам деятельности рабочей группой властями города и области было решено внести законодательную инициативу, для того, чтобы расширить список пострадавших инвесторов, нуждающихся в помощи. Затем с дольщиками были подписаны соглашения о намерениях. 15 инвесторов эти соглашения подписали. Другую часть дольщиков работа группы не устроила, и они приняли решение продолжить голодовку. Продлилась акция 16 дней. 2 августа с протестующими встретился губернатор Новосибирской области. Также двое участников устраивали одиночные пикеты в Москве у зданий администрации президента, генеральной прокуратуры и минстроя РФ.

Как сообщили дольщики «КС», встреча с главой региона не повлияла на их решение остановить акцию. После серии одиночных пикетов в столице инвесторы ждут ответа из приемной президента до 1 сентября. В управлении президента по работе с обращениями граждан и организаций представителям инициативной группы сообщили, что их заявление взято под особый контроль.

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