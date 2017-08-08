Экс-руководителю филиала Геофизической службы СО РАН сократили тюремный срок

Осужденному за хищение более 27 млн рублей Александру Еманову Новосибирский областной суд смягчил наказание, сократив срок заключения почти в два раза, сообщает пресс-служба суда.

Бывший директор филиала Геофизической службы СО РАН Александр Еманов проведет за решеткой половину от назначенного Советским районным судом Новосибирска срока. Наказание смягчил областной суд. Теперь осужденный за хищение более 27 млн рублей, выделенных на сейсмические исследования на территории Якутии по госконтракту, Александр Еманов проведет в колонии общего режима два года и два месяца.

«В Новосибирский областной суд уголовное дело в отношении Еманова А.Ф. поступило для пересмотра в апелляционном порядке. 7 августа 2017 года приговор Советского районного суда города Новосибирска в отношении Еманова А.Ф. был изменен», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Напомним, первые сообщения об уголовном преследовании руководителя филиала появились в 2015 году. Следствие установило, что в 2011-2013 годах директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александр Еманов присвоил денежные средства учреждения, которые были выделены на выполнение научно-исследовательских работ. Своей вины Еманов не признал.

За время следствия был наложен арест на квартиру ученого-геофизика, жилой дом с земельным участком, на доли в праве собственности на четыре других объекта недвижимости и три автомашины.

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