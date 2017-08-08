«Матч ТВ» получит от правительства РФ почти 1 млрд рублей на трансляцию соревнований Универсиады-2019 в Красноярске. Сейчас проект проходит общественные обсуждения.

В правительстве РФ планируют направить на трансляцию зимней Универсиады-2019 в Красноярске порядка 1 млрд рублей, которая пройдет с 2 по 12 марта. Оператором станет «Матч ТВ». В данный момент проект проходит публичное обсуждение и опубликован на сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.

В документе говорится, что телеканал с помощью субсидии должен обеспечить международный телевизионный сигнал универсиады. С 2018 по 2019 год «Матч ТВ» получит от минспорта РФ примерно 988 млн рублей. Эти средства пойдут как на аренду оборудования (серверное оборудование, передвижные телевизионные комплексы, станции спутниковой связи, съемочную, осветительную, звукозаписывающую и иную технику), так и на получение разрешений и частот для вещания, связи, создание архива записей. Из субсидии также будет оплачен труд работников, занятых на вещании мероприятий.

Обсуждение проекта постановления завершится 25 августа.

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