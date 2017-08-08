ВТБ в Красноярске профинансировал экономику региона в объеме 13 млрд рублей

В 1 полугодии 2017 года банк ВТБ в Красноярске предоставил предприятиям края 13 млрд рублей, что на 47% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Как рассказали в пресс-службе ВТБ, за полгода 2017 года банк предоставил компаниям Красноярска порядка 13 млрд рублей. Из них более 60% средств предоставлены предприятиям среднего регионального бизнеса – компаниям с годовым объемом выручки от 300 млн до 10 млрд рублей.

На 1 июля 2017 года в структуре портфеля среднего бизнеса ВТБ в регионе 38% составляет доля промышленных предприятий, 23% приходится на сферу торговли, 17% — на строительство, 7% — на золотодобывающие компании, 2% — на сельское хозяйство и пищевую промышленность. Доля новых клиентов среднего бизнеса, привлеченных на обслуживание в 1 полугодии, по отношению к общему количеству клиентов банка составляет 8%.

Объем привлеченных средств за истекшее полугодие достиг отметки 19,4 млрд рублей и с начала года увеличился на 36%. При этом компании среднего бизнеса наращивали в основном средства на счетах до востребования, рост составил 36%. В то же время крупнейшие предприятия региона – клиенты ВТБ за этот же период увеличили объем срочных ресурсов в банке на 62% .

Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева прокомментировала: «Мы видим, что средний бизнес чувствует себя увереннее и задумывается о реализации новых интересных проектов. Поэтому поддержка региональных предприятий Красноярского края на сегодня – один из важнейших аспектов нашей работы. За прошедшее полугодие мы развивали несколько стратегических направлений – участвовали в проектах в области строительства, золотодобычи, сельского хозяйства. На текущий момент мы рассматриваем более 20 проектов в различных отраслях на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Рассчитываем, что до конца года значительная часть из них будет реализована».

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