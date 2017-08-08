Сергей Меняйло взял на контроль ситуацию с переделом рынка управляющих компаний в Новосибирске

Вчера в полпредстве было проведено совещание по вопросам деятельности управляющих компаний Новосибирска. Ситуация взята на контроль, сообщает пресс-служба полпреда.

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло совместно с руководителями управляющих компаний Новосибирска, представителями Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, региональных органов государственной власти, новосибирской мэрии и правоохранительных органов провел совещание, на котором главным вопросом стала деятельность управляющий компаний в областном центре.

Так, одной из проблем на сегодня является увеличившееся количество жалоб на деятельность некоторых УК. Среди жалоб: финансовые нарушения, неудовлетворительная работа по обслуживанию жилого фонда, несоблюдение УК договорных обязательств. В свою очередь руководители УК обратились к Меняйло по вопросу незаконных методов конкурентной борьбы на рынке жилищно-коммунальных услуг муниципалитета. Ранее уже некоторые УК готовили обращение к полпреду с призывом предотвратить незаконный отъем их бизнеса путем рейдерского захвата. Действительно ли рейдерские захваты управляющих компаний в сфере ЖКХ становятся привычным явлением, читайте в расширенном материале «КС».

Полпред Сергей Меняйло взял ситуацию на контроль. На совещании он дал поручение региональным органам власти и органам местного самоуправления активизировать взаимодействие с руководителями УК. Кроме того, к вопросу будут привлечены правоохранительные, контрольные и надзорные органы.

«Вопросы предоставления услуг управляющими компаниями болезненно воспринимаются обществом и влияют на уровень социальной напряженности. Нельзя допускать, чтобы граждане становились заложниками подобных конфликтов», — заключил полпред президента.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter