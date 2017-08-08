Доля трансферных пассажиров в Толмачёво выросла на 57,4%

Количество трансферных пассажиров Толмачево по итогам семи месяцев увеличилось на 57,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 540 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта

Доля трансферных пассажиров в общем пассажиропотоке Толмачево по итогам семи месяцев 2017 года составила 20%. Всего за обозначенный период аэропорт обслужил 2,7 млн пассажиров, что на 24% выше показателей 2016 года. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1,9 млн человек (+16%), на международных — 805 тыс. человек (+47%).

В июле пассажиропоток аэропорта Толмачёво увеличился на 17% по сравнению с показателем 2016 года и составил 552 902 человека — рекордное количество пассажиров, обслуженных аэропортом за месяц. На внутрироссийских рейсах обслужено 407 тыс. пассажиров (+11%), на международных — 145 тыс. (+39%).

Самыми динамичными направлениями июля стали Анталья (+4022%), Абакан (+665%), Омск (+528%), Ростов-на-Дону (+314%), Горно-Алтайск (+197%), Сеул (+128%), Ираклион (+108%), Тюмень (+99%), Екатеринбург (+90%), Краби (+89%), Фергана (+79%) и Астана (+72%). При этом рост пассажиропотока по направлениям дальнего зарубежья в июле составил 69%, а по итогам семи месяцев — 74%.

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