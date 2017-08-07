На строительство четвертого моста в Новосибирске претендует две компании

Сегодня в правительстве Новосибирской области вскрыли конверты с предложениями на право заключения концессии по строительству четвертого моста через Обь, сообщает пресс-служба облправительства.

В итоге в рамках открытого конкурса в министерство транспорта Новосибирской области поступило две заявки. Одна из них — от ООО «Северо-Восточная магистраль» из Москвы. Другая от ООО «Сибирская концессионная компания» из Новосибирска.

Все материалы были представлены в соответствии с требованиями. Теперь конкурсная комиссия должна рассмотреть и оценить предложения. Итоги конкурса будут подведены 31 августа.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что строительство четвертого моста через Обь — это первый проект в дорожно-строительной отрасли региона, который будет реализован на условиях государственно-частного партнерства.

Напомним, что окончательная стоимость строительства составит 40,6 млрд руб. Проект был одобрен 30 мая 2017 года. Из федерального бюджета на объект будет выделено 26,2 млрд руб.

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