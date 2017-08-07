На прошедшем сегодня заседании правительства Новосибирской области министр финансов и налоговой политики региона рассказал, что доходы областного бюджета выросли, но вместе с тем не поступившие в казну налоговые отчисления составляют миллиарды рублей.

Итоги первого полугодия 2017 года показали рост на 11% собственных доходов бюджета Новосибирской области. За этот период в казну поступило 59,1 млрд рублей, что составляет 48,9% от плановых показателей года. В том числе сборы налога на прибыль организаций увеличились на более чем 28%, НДФЛ – на 9,3%. Такими данными поделился на заседании областного правительства министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Как пояснил министр, такое превышение плановых показателей стало возможно благодаря выверенным решениям, положенным в основу формирования бюджета на 2017 год.

На заседании прозвучало, что в первом полугодии заметный рост показывает электроэнергетика, транспорт и хранение и обрабатывающая промышленность. В этих сферах были реализованы инвестиционные проекты, что и привело к увеличению стоимости имущества и, соответственно, налоговой базы. При этом министр отметил, что по итогам всего года бюджет будет исполнен в рамках плановых значений, поскольку к концу года показатель роста может снизиться.

Однако в регионе продолжает расти налоговая задолженность. На сегодня она составляет 5,5 млрд рублей. Губернатор Владимир Городецкий поручил провести тщательный анализ ситуации с задолженностью в бюджет: как по отраслям, так и по территориям.

«Нам необходим незамедлительный перелом ситуации с недоимкой. Не стоит забывать, что эти 5,5 млрд — тот ресурс который мы могли бы использовать на финансирование многих программ и проектов на территории Новосибирской области», — подчеркнул Городецкий.

В свою очередь Виталий Голубенко выступил с инициативой узаконить взыскание долгов по налогам из зарплаты должников.

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